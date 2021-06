Hoekstra: net als Rutte nadruk op coalitiegesprekken met vier partijen

Als het aan CDA-voorman Wopke Hoekstra ligt, gaan VVD, D66 en CDA in gesprek met één extra partij om een coalitie mee te vormen. Onder meer ChristenUnie, GroenLinks of PvdA komen daar wat betreft Hoekstra voor in aanmerking, zo stelde hij maandag na afloop van zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Ook Mark Rutte (VVD) zei eerder op de dag voor een coalitie met vier partijen te zijn.

Een coalitie met vijf of zes partijen, waarbij GroenLinks én de PvdA en mogelijk ook de ChristenUnie zouden aansluiten, ligt volgens de CDA’er niet voor de hand. Informateur Hamer heeft de zes partijen (VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA) het weekend in gestuurd met de opdracht na te denken over wat voor hen de meest voor de hand liggende coalitie is. Maandag sprak Hamer met de zes partijleiders; Hoekstra was als laatste aan de beurt.

De CDA-voorman uit al langer bezwaren tegen een eventuele coalitie met GroenLinks en PvdA. Vorige week zou hij hebben gezegd een samenwerking met de PVV, FVD, PvdA en GroenLinks uit te sluiten; Hoekstra stelde zich maandag „niet te herkennen” in die uitspraak. „Het principiële bezwaar dat wij als CDA-fractie tegen PVV en tegen Forum voor de verkiezingen [hebben] gemarkeerd, dat is iets fundamenteel anders dan tegen de andere partijen”, aldus Hoekstra. „Niet voor niets heb ik die andere partijen [GroenLinks en PvdA] als opties genoemd in de campagne.”

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

