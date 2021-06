Informateur Hamer ontvangt Mark Rutte (VVD) om 11.30 uur

Welkom in een nieuw formatieblog

In dit formatieblog houdt NRC de ontwikkelingen bij rond het nieuw te vormen kabinet. De formatie daarvan bevindt zich in een impasse, zei informateur Mariëtte Hamer vorige week. Inhoudelijk is de formatie klaar, maar het lukt nog niet om een groep partijen te vinden die samen verder wil.

Hamer heeft de lijsttrekkers van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie daarom het weekend ingestuurd met ‘huiswerk’: ze moesten er samen uitkomen hoe de formatie verder moet. Daarbij vroeg ze de partijen over hun „schaduw heen te springen”. Er zijn drie opties, zei Hamer. De VVD begint met het schrijven van een programma en andere partijen kunnen zich daarbij aansluiten, de VVD begint te schrijven met D66 of alle partijen schrijven mee en kijken later wie er overblijft.

Maandag komen de fractievoorzitters opnieuw bij de informateur samen. Hamer ontvangt ze dit keer een voor een, te beginnen met Mark Rutte (VVD) om 11.30 uur. Ze zal daarna waarschijnlijk conclusies kunnen trekken uit de gesprekken die de politici dit weekend hebben gevoerd.

