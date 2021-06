Europese toezichthouders willen verbod op gezichtsherkenning in openbaar

Gezichtsherkenning en andere identificatiemiddelen via unieke lichaamskenmerken (zoals stemherkenning) moeten verboden worden in de openbare ruimte. Ook dient een streep te worden gezet door systemen die emoties herkennen of die mensen indelen op basis van bijvoorbeeld etniciteit, geslacht of seksuele voorkeur. Daarvoor pleiten alle Europese toezichthouders maandag, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Aanleiding is een Europees wetsvoorstel over kunstmatige intelligentie. Daarin staat dat overheden dit soort technieken mogen inzetten om bijvoorbeeld criminaliteit tegen te gaan.

De risico’s van gezichtsherkenning en vergelijkbare technieken zijn te groot om deze toe te staan in de openbare ruimte, schrijven de EDPB (Europees Comité voor gegevensbescherming) en EDPS (Europees toezichthouder voor gegevensbescherming) in een advies aan de Europese Commissie. „Een camera met gezichtsherkenning ziet niet alleen wat je doet, maar die identificeert jou meteen ook. Die ziet meteen wie je bént”, aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en vicevoorzitter van de EDPB. De toezichthouders vrezen onder meer voor een „surveillancemaatschappij”, waarbij iedereen de hele dag door systemen wordt herkend en gevolgd.

In het wetsvoorstel van de Europese Commissie staat dat dergelijke kunstmatige intelligentiesystemen verplicht moeten worden geregistreerd en gecertificeerd. Hierdoor kan worden gecontroleerd of de privacywet wordt nageleefd. Deze voorwaarden hebben de Europese toezichthouders echter nog niet gerustgesteld. Volgens deze instanties bevat het wetsvoorstel nog veel onduidelijkheden. Zo zou niet helder zijn wie de regels moet gaan handhaven en wat er gebeurt met data die wordt doorgegeven aan landen buiten de EU.