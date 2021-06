EU straft Wit-Russische regering met nieuwe sancties

De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 78 personen en acht bedrijven in Wit-Rusland. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag ingestemd met een voorstel daarvoor van EU-buitenlandchef Josep Borrell. Later deze week volgt een besluit over economische sancties.

De sancties zijn een reactie op een toename van mensenrechtenschendingen en de gewelddadige onderdrukking van maatschappelijke organisaties, democratische oppositie en media. Zeven personen en één bedrijf zijn direct betrokken bij de gedwongen landing van het Ryanair-vliegtuig en de arrestatie van journalist Roman Pratasevitsj en zijn partner Sofia Sapega op 23 mei.

De sancties houden in dat tegoeden in de EU worden bevroren en dat de betrokkenen geen geld uit de EU kunnen ontvangen. Ook kunnen ze niet meer naar of door de EU reizen. Op de lijst staan rechters, politici en ondernemers. De EU wil hen laten voelen dat steun voor machthebber Aleksandr Loekasjenko een prijs heeft.

Sinds oktober 2020 trof de EU al drie keer eerder sancties tegen Wit-Rusland, waar de repressie sinds de omstreden presidentsverkiezingen van augustus 2002 sterk is toegenomen. Tot aan de huidige vierde ronde stonden al 88 personen en zeven bedrijven op de zwarte lijst. Op 24 mei kondigde de Europese Raad, toevallig bijeen op de dag na de staatskaping, de nieuwe sancties al aan. In eerste instantie betrof dat de luchtvaart: Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen worden sinds 4 juni geweerd uit het luchtruim en van luchthavens van de EU. Andersom mijden Europese maatschappijen op uitdrukkelijk verzoek van hun regeringen het Wit-Russische luchtruim.

De individuele sancties hebben tot nu toe niet geleid tot verbetering van de situatie in Wit-Rusland. De Wit-Russische oppositie verwacht meer van economische sancties, gericht op sectoren en staatsbedrijven die het regime van Loekasjenko financieel ondersteunen.

Exportproduct potas

Er is al een politiek akkoord over economische sancties, zeiden diverse ministers van Buitenlandse Zaken maandag tegen journalisten. De details moeten nog worden uitgewerkt en worden tijdens de Europese Raad op donderdag en vrijdag bekend gemaakt. Het doel is om het regime te raken en burgers te ontzien.

De sancties zijn naar verwachting gericht op belangrijke exportproducten van Wit-Rusland: olie, tabak en met name potas, een mengsel van zouten dat onder meer wordt gebruikt voor kunstmest. Na Canada en Rusland is Wit-Rusland de grootste producent van potas. De EU importeerde in 2020 voor 1,3 miljard euro aan chemicaliën inclusief potas en voor ruim 1 miljard euro aan olie en olieproducten uit Wit-Rusland.

Sancties tegen de financiële sector stuitten vorige week op verzet van Oostenrijk, dat via de Raffeisen Bank grote belangen heeft in Wit-Rusland. Oostenrijk is inmiddels akkoord.

Tegelijk met de Europese sancties kondigden ook de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk maandag maatregelen aan tegen personen en bedrijven in Wit-Rusland.

