Er zit nog altijd rek in dit AEX-jaar

De belangrijkste beursgraadmeter van het land, de AEX, is bezig aan een uitzonderlijke reeks. Op 1 april sloot de index met de 25 grootste beursbedrijven op 708,43 punten. Daarmee sneuvelde een ruim twintig jaar oud record – dat in de weken daarna ook weer veelvuldig werd aangescherpt. Daar kwam pas een voorlopig einde aan toen bleek dat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, mogelijk volgend jaar al een renteverhoging verwacht. Vrijdag sloot de AEX weer 2,1 procent lager, op 719,63 punten.

De recordreeks van de AEX van dit jaar heeft meerdere oorzaken. Zo stijgen de winstgevendheid en winstverwachting van bedrijven enorm, zegt Bob Homan, hoofd beleggingen bij ING. „Veel sneller dan verwacht is de Covid-dip goedgemaakt. De economie is veel beter op gang gekomen dan gedacht, vooral dankzij steun van overheden en centrale banken die een hoop geld in het systeem hebben gebracht.” Een effect daarvan kennen we al: de historisch lage spaarrente, die voor de meest vermogende bankklanten al negatief is. Homan: „Dat noopt mensen en pensioenfondsen om wat meer risico te nemen met hun geld, dat voor een deel naar de beurs gaat.”

En dat terwijl veel Nederlandse spaarrekeningen maandenlang gespekt zijn door de coronamaatregelen. „Particulieren konden hun geld niet kwijt”, zegt Jim Tehupuring, oprichter van 1Vermogensbeheer. „Ze konden niet uit eten of op vakantie. En in sommige landen niet eens winkelen. Er is daardoor eigenlijk een overschot aan geld in omloop.” Volgens Tehupuring doet de AEX het dit jaar met een stijging van zo’n 16 procent uitzonderlijk goed. „De beurs stijgt normaliter gemiddeld 7 of 8 procent – per jaar. Dus wat nu gebeurt, is niet de standaard.”

Er zijn bovendien een aantal zwaargewichten die de puntenkoers sterk omhoog trekken. Homan is met name onder de indruk van de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML, die sinds begin vorig jaar goed is voor een stijging van 78 indexpunten. „De beurs wordt nu ook getrokken door ASML, dat vanaf begin dit jaar goed is voor liefst 44 punten. Dat is by far degene die ervoor zorgt dat de AEX het wat beter doet dan de gemiddelde internationale beurs.”

Ook betalingsverwerker Adyen blinkt volgens hem uit, al zit dat bedrijf „wat minder zwaar” in de beursindex en is de grote groei van vorig jaar (30 punten) nu wat afgevlakt.

Ondertussen zijn we pas halverwege het beursjaar. Zit er nog meer in het vat? Homan voorziet verdere groei van ASML en Adyen en wijst op de betere vooruitzichten van Shell, dat ruim 30 procent lager staat dan voor corona, en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (zo’n 40 procent lager). Terwijl ook in de beurskoersen van Just Eat Takeaway en Prosus misschien wat rek zit.

Homan: „Ik denk niet dat het records stapelen stopt, of dat er sprake is van een zeepbel. Eigenlijk is de beurs dit jaar goedkoper geworden, omdat de winstgevendheid meer steeg dan de koersen.” Wel zet hij op lange termijn vraagtekens bij de opgelopen staatsschulden. „Niemand kraait nu naar de schuld van bijvoorbeeld Italië. Maar als het straks wat minder gaat, komt dat wel weer terug.”

Ook Tehupuring blikt overwegend positief vooruit. „De risico’s in de boeken van financials zoals banken zijn een stuk afgenomen. Net als bij Shell ligt de koers van ING een stuk onder de waarde van voor de coronacrisis.” Een hogere rente is volgens hem, naast inflatie, de grote bedreiging voor de AEX. „Dat de rente weer zal oplopen, is reëel. En dan wordt sparen weer interessant.”