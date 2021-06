Nederland sluit groepsfase af tegen Noord-Macedonië

Welkom in dit blog

Programma maandag 21 juni 2021 18.00 Noord-Macedonië - Nederland 18.00 Oekraïne - Oostenrijk 21.00 Rusland - Denemarken 21.00 Finland - België

In dit blog houdt NRC het nieuws bij rondom het EK voetbal. Vandaag speelt het Nederlands elftal zijn laatste duel in Groep C, in Amsterdam tegen Noord-Macedonië. Later op de avond vallen de beslissingen in Groep B.

Voor het Nederlands elftal staat er weinig op het spel, vanavond tegen Noord-Macedonië . Oranje is al groepswinnaar, Noord-Macedonië heeft nog geen punten en zal als laatste eindigen. Bondscoach Frank de Boer wijzigt zijn basisformatie slechts op twee posities. Het heeft er veel van weg dat Wout Weghorst en Marten de Roon plaatsmaken voor Donyell Malen en Ryan Gravenberch. De Roon moet bij een volgende gele kaart een schorsing uitzitten.

staat er weinig op het spel, vanavond tegen . Oranje is al groepswinnaar, Noord-Macedonië heeft nog geen punten en zal als laatste eindigen. Bondscoach Frank de Boer wijzigt zijn basisformatie slechts op twee posities. Het heeft er veel van weg dat Wout Weghorst en Marten de Roon plaatsmaken voor Donyell Malen en Ryan Gravenberch. De Roon moet bij een volgende gele kaart een schorsing uitzitten. Oostenrijk en Oekraïne spelen om de tweede plaats in de groep. Bij een gelijkspel is Oekraïne de gelukkige. De verliezer houdt hoop op de tweede ronde, maar is afhankelijk van de resultaten in de andere groepen.

spelen om de tweede plaats in de groep. Bij een gelijkspel is Oekraïne de gelukkige. De verliezer houdt hoop op de tweede ronde, maar is afhankelijk van de resultaten in de andere groepen. Denemarken moet vanavond in Kopenhagen winnen van Rusland om kans te houden op plaats 2 in Groep B. België en Finland treffen elkaar in Sint-Petersburg, waarbij de Belgen de beste papieren hebben om groepswinnaar te worden.

Lees ook: Groeien bij Oranje, ondanks de strijd tegen verveling in Zeist