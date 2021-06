Duizenden haatboodschappen voor Mila

Of hij zich persoonlijk bij Mila mag verontschuldigen, vraagt Enzo K. aan de rechter. Dat mag. De 22-jarige Enzo, gemillimeterd haar en net in het pak, draait zich om naar de rechtszaal waar Mila (18), met groengeverfd haar, op de eerste rij zit. „Ik bied u mijn excuses aan”, zegt hij. „Ik hoop dat we allemaal deze bladzijde kunnen omslaan en dat iedereen opnieuw een normaal leven kan leiden.”

Dat was op 15 november 2020 wel anders. Toen schreef Enzo K. op Twitter over Mila: „Jij verdient het om je keel doorgesneden te krijgen, jij vuile dikke hoer.”

Het was een van de meer dan honderdduizend haatboodschappen en doodsbedreigingen die Mila (een pseudoniem) heeft ontvangen sinds ze een video plaatste op Instagram waarin ze lelijke dingen zei over de islam. Sinds deze maandag staan in Parijs dertien van haar online-belagers voor de rechter.

Mila is inmiddels een beroemdheid geworden, met nu eens blond, dan weer groen of blauw geverfd haar. Vorige week heeft ze een boek gepubliceerd over haar ervaringen, getiteld: Ik ben de prijs voor uw vrijheid. Het begint met de woorden: „Ik weet niet of ik nog leef wanneer u dit leest.”

Het begint voor Mila allemaal in januari 2020 wanneer ze op haar Instagram-kanaal aan het kletsen is over vriendinnetjes. Een andere gebruikster, een lesbienne zoals Mila, zegt dat ze niet op Arabische meisjes valt. „Ik ook niet, niet mijn ding,” zegt Mila.

Het is wanneer iemand anders de meisjes begint uit te schelden voor vuile racisten en lesbiennes dat Mila de inmiddels beruchte video op Instagram zet. „Jullie godsdienst is een strontgodsdienst en die God van jullie kan mijn vingers in zijn aars krijgen”, zegt ze.

Beklaagden veelal christenen

In Frankrijk, waar islam, blasfemie en vrijheid van meningsuiting altijd voer voor discussie vormen, ging de video in geen tijd viraal. Sindsdien staat de tiener onder permanente politiebewaking. Haar school heeft haar gevraagd om te vertrekken. Toen ze vervolgens een taalopleiding ging volgen op Malta, werd Mila ook daar ontdekt. Een in Frankrijk wonende Algerijn dreigde haar daar te komen doden in de naam van Allah. Hij werd vorig jaar al tot drie jaar cel veroordeeld in een apart proces.

Toegegeven: Mila doet geen moeite om de gemoederen te bedaren. Op 15 november 2020 plaatst ze een nieuwe video op TikTok waarin ze zegt: „Die vingers in de aars van Allah? Die zitten er nog steeds in.”

Het is voor hun reacties op die laatste video dat de dertien beklaagden in Parijs zich moeten verantwoorden. Allen waren ze compleet verrast toen ze eerder dit jaar de politie op bezoek kregen en tijdelijk in de cel werden gestopt voor verhoor.

„Ik weet dat het voor de meeste van jullie, mensen zonder een strafblad, een schok is geweest toen de politie voor de deur stond,” zegt de rechter. „En dat jullie je vaak niet eens meer precies herinnerden wat jullie hadden geschreven op sociale media. Maar het is een vergissing om te denken dat pesten of bedreigen minder erg is wanneer het online gebeurt.”

Bijzonder voor een proces dat draait om het beledigen van de islam is dat de beklaagden veelal geen moslims zijn maar christenen en niet eens bijzonder gelovig. Ze heten Axel, Jordan, Pierre, Manfred of Lorraine. En soms Anissa of Meven.

„Het is makkelijker op Twitter, hè,” zegt de rechter wanneer Lorraine G., een jonge vrouw die Engels studeert, moeite heeft om zich verstaanbaar te maken door de microfoon. In november had ze op Twitter over Mila geschreven: „Dat iemand haar schedel verbrijzelt.” Waarom had ze dat gedaan?

„Zomaar. Ik was het beu om haar naam telkens te zien voorbijkomen in mijn tijdslijn, terwijl ik haar niet ken en ik haar ook niet volg”, antwoordt Lorraine G. Tijdens haar verhoor had Lorraine G. gezegd dat ze zich beter voelde na haar tweet.

Ook voor een andere beklaagde, de negentienjarige Axel G., speelde de gemoedstoestand een rol. „Ik voelde mij eenzaam in die periode en dat heeft meegespeeld”, zegt de jongen, die in t-shirt voor de rechter verschijnt. Axel G. had Mila’s dood gewenst en die van iedereen die haar steunt. „Ik heb dat in een opwelling geschreven”, verdedigt hij zich. „Ik was boos. Zij had de godsdienst beledigd.” Maar wanneer hij gevraagd wordt welke rol godsdienst in zijn leven speelt, antwoordt hij: „Heel veel en weinig of niks tegelijk.”

Axel G. lijkt het vooral erg vervelend te vinden dat hij hier staat omwille van een tweet. Hij erkent de feiten, maar niet dat die pesten of doodsbedreigingen vertegenwoordigen. „Ik heb helemaal niemand gepest”, zegt hij.

‘Tsunami van gewelddadigheid’

Het Mila-proces is een testcase voor de Franse justitie. In januari werd bij het parket van Parijs een speciale cel opgericht om online-haat en -bedreigingen sneller te vervolgen. Dat was deels ingegeven door de moord op onderwijzer Samuel Paty vorig jaar, waarbij sociale media een grote rol hebben gespeeld. De cel mikt breder dan op terrorisme alleen: de zes gespecialiseerde magistraten hebben nationaal al 140 zaken naar zich toegetrokken. Het Mila-proces is hun eerste grote zaak die voor de rechter komt.

Ook de moeder van Mila getuigde maandag over hoe de zaak het leven van haar dochter heeft verwoest. „Het was een tsunami van een extreme gewelddadigheid.” En: „Eigenlijk zouden hier vijftigduizend mensen in de beklaagdenbank moeten zitten.”

De beklaagden riskeren tot 45.000 euro en drie maanden cel. Voorlopig lijkt het proces alleen op Enzo K. een effect te hebben gehad. Gevraagd of hij een boodschap heeft voor andere internetgebruikers, zegt hij: „Denk na voor u tweet.”

Lees ook dit artikel: Affaire om Mila (16) verdeelt Frankrijk