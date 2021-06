Duitse leger stelt eerste rabbijn aan sinds 1933

Voor het eerst in bijna negentig jaar stelt het Duitse leger maandag een rabbijn aan. De 42-jarige Hongaar Zsolt Balla zal geestelijke zorg verlenen aan de naar schatting tachtig tot driehonderd joodse militairen die momenteel dienen in de Bundeswehr. In mei vorig jaar stemde het Duitse parlement in met een wet die herintreding van een rabbijn in het leger mogelijk maakte. De positie van militaire rabbijn werd door Adolf Hitler kort na zijn aantreden in 1933 afgeschaft.

Voor de joodse gemeenschap in Duitsland is de aanstelling van Balla een belangrijke symbolische stap, tachtig jaar na het begin van de Holocaust. De afgelopen jaren kwamen meerdere gevallen van antisemitisme en extreem-rechts gedachtegoed binnen de Bundeswehr naar buiten. Vorig jaar werd een deel van de elite-eenheid KSK gedeeltelijk ontbonden vanwege rechts-extremisme binnen de eigen gelederen. De commando’s brachten bijvoorbeeld tijdens feestjes de Hitlergroet en luisterden naar neonazi-muziek.

Balla werd in 1979 geboren in Boedapest. Zijn ouders overleefden de Holocaust en vertelden hem op zijn negende dat hij joods was. Sinds 2002 verblijft hij in Duitsland, waar hij woont in de stad Leipzig. Hier zal hij maandag worden ingezworen in de synagoge. In eerste instantie is zijn aanstelling voor zes jaar, al zou het Duitse ministerie van Defensie volgens CNN van plan zijn de positie van de militaire rabbijn permanent te maken. Het is de bedoeling dat naast Balla nog tot tien rabbijnen het leger komen versterken.

De Bundeswehr houdt niet precies bij welk geloof militairen aanhangen. Op basis van vrijwillige enquêtes wordt geschat dat er 94.000 christenen, 3.000 moslims en 300 joden dienen in het leger, meldt Der Spiegel. Voor christelijke militairen zijn reeds pastorale werkers in dienst, de aanstelling van een of meerdere militaire imams wordt overwogen.