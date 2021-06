Donderdag komt eerste digitale reispas

De Europese Unie staat op het punt te beginnen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC), een initiatief van de Europese Commissie dat reizen in de tweede coronazomer makkelijker en veiliger moet maken. Donderdag zal Nederland naar verwachting de eerste digitale reispassen verstrekken. Vanaf 1 juli kan daarmee door de hele Europese Unie gereisd worden, in principe zonder extra coronamaatregelen. Vier vragen over het reisbewijs.

1 Hoe werkt het?

Iedereen die kan aantonen dat hij of zij gevaccineerd is tegen corona, hersteld is van een besmetting, of recent negatief getest is op het coronavirus kan straks een digitale reispas krijgen.

Het certificaat wordt in Nederland uitgegeven via de CoronaCheck-app, de smartphone-app van de overheid die nu al gebruikt wordt voor toegangstesten. Als een vaccinatie als reisbewijs moet fungeren, controleert de app eerst bij bijvoorbeeld de GGD of iemand daadwerkelijk een vaccinatie heeft gekregen. Als iemand volledig beschermd is en de laatste prik minimaal twee weken geleden gezet is, is de reispas geldig.

Het reiscertificaat is door controleurs af te lezen als QR-code. Daarin zitten enkele gegevens verwerkt over de identiteit van de persoon en details over het ontvangen vaccin. De data worden volgens de Europese Commissie niet verder gedeeld.

Een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app telt ook als toegangsbewijs voor evenementen die meedoen met Testen voor Toegang. De app is momenteel door zo’n half miljoen mensen gedownload, een aantal dat ongetwijfeld toe zal nemen na donderdag.

Voor mensen zonder smartphone bestaat een papieren alternatief. Coronavaccinaties worden al bijgeschreven in het gele boekje, het bestaande vaccinatiepaspoort, maar dat heeft wat Covid-19 betreft geen formele status. Frankrijk heeft laten weten het boekje te accepteren.

Maar voor dit alles ingaat, moet eerst de Eerste Kamer dinsdag nog instemmen met de bijbehorende tijdelijke wet.

Toeristen schepen in voor een cruise op Palma de Mallorca. Foto Jaime Reina/AFP Foto

2 Waar kan ik heen reizen?

Bijna alle Europese landen zijn al aangesloten bij de digitale reispas, maar in een aantal lidstaten – bijvoorbeeld Frankrijk – werkt de app nog niet volledig. Hongarije, Finland en Malta zijn nog in de testfase. Ook in landen als IJsland, Liechtenstein en Noorwegen worden de testbewijzen geaccepteerd. Met Zwitserland voert de Europese Commissie nog gesprekken.

De vraag blijft hoeveel er echt gecontroleerd zal worden. Als een land groen kleurt op de kaart van het Europese Centrum voor ziektepreventie (ECDC) is het controleren van het reisbewijs van uitreizigers niet langer nodig. Aan de andere kant, hebben de EU-landen ook ruimte om maatregelen aan te scherpen, als bijvoorbeeld een nieuwe variant opdoemt.

3Kan iedere gevaccineerde donderdag de digitale reispas halen?

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) waarschuwde vorige week al voor „rokende servers” als iedereen zich donderdag tegelijkertijd meldt om het certificaat aan te vragen. Maar niet iedereen die al in aanmerking komt voor een certificaat kan er donderdag al een krijgen, omdat nog niet alle gezette vaccinaties doorgegeven zijn aan het RIVM.

Zorginstellingen hebben naar schatting een kwart van hun vaccinaties – 345.000 prikken – nog niet doorgegeven aan het RIVM, schreef De Jonge afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Bij huisartsen is de achterstand groter. Zij moeten volgens het ministerie nog 580.000 prikken doorgeven, ongeveer 30 procent van het totaal.

Consumenten die wel gevaccineerd zijn maar dat nog niet geregistreerd zien bij het RIVM, hebben volgens het ministerie van Volksgezondheid twee opties: zij kunnen wachten tot de achterstand is weggewerkt, en daarna hun vaccinatiebewijs aanvragen. Of zij kunnen de instantie die hen vaccineerde benaderen en hen vragen om de reispas te genereren. Dat verloopt via een webportaal dat volgens het ministerie vanaf 1 juli actief moet worden.

Ook gevaccineerden die geen toestemming gaven voor het delen van hun gegevens met het RIVM – volgens schattingen ongeveer een op tien – kunnen terecht bij het webportaal. Zij kunnen ook besluiten om hun gegevens alsnog te laten delen.

Details over het webportaal zijn nog onbekend. De rapportage-achterstanden slinken, maar het is onbekend wanneer die weggewerkt zijn. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hoopt dat de extra administratieve last voor huisartsen beperkt blijft en dat de weg via de huisarts „alleen een uitzonderingsroute” blijft.

De GGD moet ook nog 1,1 miljoen prikken melden bij het RIVM, schreef De Jonge. De GGD voert daarvoor „een herstelactie” uit, maar daar hoeven reizigers niet op te wachten omdat de CoronaCheck-app direct de systemen van de GGD’s kan raadplegen.

Twee vrouwen in Venetië maken een selfie. Foto Andrea Pattaro/AFP

4Wat als ik nog niet volledig gevaccineerd ben of dat niet wil?

Ook zonder digitale reispas moeten mensen naar het buitenland kunnen, benadrukt de Europese Commissie. Dan gelden wellicht andere maatregelen, zoals een verplichte test of quarantaine. Daarnaast kunnen burgers ook met een bewijs dat zij het coronavirus gehad hebben of een recent negatief testbewijs een digitale coronareispas krijgen. Een antigeentest is als reisbewijs 48 uur geldig, een PCR-test langer: 72 uur.

De meeste reizigers zullen gevaccineerd zijn of moeten zich laten testen. Dat laatste is voorlopig, op verzoek van de Tweede Kamer, gratis maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen vrijdag bekend. Volgens het kabinet zijn er in juli en augustus 3,5 miljoen testen nodig. De kosten worden geschat op zo’n 250 miljoen euro.