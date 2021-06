De ene openbaring is de andere niet

Vijf-en-dertig-duizend euro. Zoveel leverde het vorige briefje van Oranje-assistent Dwight Lodeweges op, nadat – toen nog - bondscoach Koeman het eind 2018 liet veilen voor het goede doel. Op het briefje was te lezen dat verdediger Virgil van Dijk bij een 2-1 achterstand tegen Duitsland in de spits moest gaan lopen. De NOS zag het briefje na de wedstrijd - de halve finale van de Nations League, er stond wat op het spel - op het veld liggen en kon zo in de verslaggeving nog wat extra romantiek toevoegen aan de toch al memorabele ontsnapping van Oranje. Want vlak voor tijd was het inderdaad Van Dijk die de gelijkmaker maakte.

Afgelopen weekend was er wéér een briefje van Lodeweges die het nieuws haalde. Ditmaal wist een NOS-cameraman door in te zoomen op het briefje in zijn hand te achterhalen welke twee spelers hun opwachting in de basis-elf zouden maken tegen Noord-Macedonië. Wat wordt de volgende stap, zo kun je denken. Een spiekdrone die namens de NOS voor volk en vaderland het trainingsveld van de Duitsers afscant op zoek naar meer informatie over hun plan-B, als we ze in een volgende ronde weer eens tegen het lijf lopen? Toch is het ene briefje het andere niet.

Het eerste briefje was een vondst gedaan tijdens journalistiek voetbalveldwerk, die bovendien uiterst relevante informatie over de zojuist gespeelde wedstrijd opleverde.

Het tweede briefje was slechts voer voor nog meer speculatie over welke elf spelers straks het veld op zullen lopen. Want zonder context weet je natuurlijk nooit of de gefilmde aantekeningen nu een voornemen of een besluit behelzen.

Nu is voetbal natuurlijk slechts bijzaak - hoewel natuurlijk de belangrijkste in het leven, zoals een vaak geciteerd 19de-eeuws Duits spreekwoord luidt. Maar ook in onze democratie spelen vragen over de verhouding tussen geheim en openbaarheid steeds vaker op.

Dankzij de haarscherpe foto van ANP-fotograaf Bart Maat weten we nu dat een „functie elders” voor CDA-lid Pieter Omtzigt over de tong ging in de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. De steen die hiermee in de Hofvijver geworpen werd zorgt nog vrijwel dagelijks voor nieuwe rimpels in de CDA-vijver.

Intussen berichtte de Volkskrant over een batch gewobte smsjes van premier Rutte. Het belangrijkste nieuws dat je eruit kon halen was dat Rutte aan het begin van de pandemie net als vrijwel ieder ander het artikel ‘De hamer en de dans’ gelezen had. Hij vroeg of collega De Jonge hier eens naar kon laten kijken, buiten het RIVM om. Het was het soort nieuwsbericht waarbij vooral de interpretatie het bericht betekenis moest geven. Want was dit hem nu werkelijk aan te rekenen?

De verruimde Wob, camera’s waarmee je eindeloos in kunt zoomen, desnoods inderdaad een drone om de Duitsers te slim af te zijn. Het zijn geweldige journalistieke middelen. Maar over of en hoe we die inzetten zou best wat meer debat mogen zijn. Want, vraag dat maar aan Dwight Lodeweges, niet ieder briefje is evenveel waard. De ene openbaring is de ander niet. En openbaarheid en privacy zijn beide belangrijke waarden.