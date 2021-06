Advies: mensen op fraudelijst Belastingdienst moeten in beroep kunnen

Mensen die de afgelopen twintig jaar door de Belastingdienst op een omstreden fraudelijst zijn gezet, moeten alsnog bezwaar en beroep kunnen instellen tegen hun aangifte voor de inkomstenbelasting. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) René Niessen aan de Hoge Raad. Zo’n 240.000 belastingplichtigen belandden in de database van de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en kregen door plaatsing op de lijst mogelijk een onterecht hogere belastingaanslag. In veel gevallen is de termijn om bezwaar en beroep aan te tekenen al verstreken, maar Niessen vindt volgens het donderdag verschenen advies dat dit alsnog mogelijk moet zijn. RTL Nieuws en Trouw schrijven maandag als eerst over het advies.

In februari 2020 werd de FSV-applicatie in de ban gedaan na onthullingen van RTL Nieuws en Trouw over privacyproblemen met het systeem. Mensen werden geregistreerd als mogelijke fraudeur, zonder dat de Belastingdienst controleerde of deze signalen terecht waren. Bovendien werd hen niet verteld dat zij op een fraudelijst waren geplaatst. De vraag is nu of de selectie altijd op rechtmatige grond plaatsvond. Omdat belastingplichtigen niet wisten dat hun naam op de fraudelijst stonden, konden zij ook niet eerder hun beklag doen. Om die reden zou de Belastingdienst hen volgens de AG alsnog in de gelegenheid moeten stellen hun belastingaanslagen aan te vechten.

In een bezwaar- of beroepsprocedure moet de rechter per geval beoordelen of de registratie op de lijst terecht was, zo luidt het advies van de AG. Indien de selectie onrechtmatig was, zou de belastinginspecteur de uit de FSV verkregen informatie niet mogen gebruiken voor het bepalen van de belastingaanslag. Een uitzondering zou kunnen worden gemaakt voor „zeer ernstige belastingfraude”. Meestal neemt de Hoge Raad het advies van de AG over.

De Belastingdienst registreerde bijna twintig jaar mogelijke fraudeurs in een omstreden database. Daarin werden ook bijna 1.800 minderjarigen opgenomen.