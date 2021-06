Aanrijding bij Pride-optocht in Florida was een ongeluk

Het incident in de Amerikaanse staat Florida waarbij een automobilist zaterdagavond inreed op een mensenmassa bij een Pride-parade, was een ongeluk. Dat heeft de lokale politie zondag bekendgemaakt. De bestuurder van een pick-uptruck reed met hoge snelheid in op de menigte in het plaatsje Wilton Manors. Daarbij raakten twee mannen zwaargewond, een van hen overleed later op de avond in het ziekenhuis.

Na een eerste onderzoek te hebben gedaan concludeert de politie van het nabijgelegen Fort Launderdale dat het incident een „tragisch ongeluk” betreft, en dus „geen criminele actie op iemand of op een bepaalde groepering gericht”. De bestuurder van de pick-uptruck was een 77-jarige man die de parade vanuit zijn voertuig mocht bijwonen omdat hij niet in staat was de gehele parade te lopen. Hij zou per ongeluk het gaspedaal hebben ingetrapt.

Hoewel een aantal ooggetuigen zaterdagavond al stelde dat er geen sprake was van opzet, sprak de burgemeester direct van een „doelgerichte aanval op de lhbtq-gemeenschap”. Dat blijkt nu dus onjuist. Zowel de bestuurder als de twee slachtoffers waren volgens de autoriteiten lid van een koor voor homoseksuelen. Niemand is gearresteerd, wel gaat de politie nog verder met het onderzoeken van de zaak.