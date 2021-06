Verstappen passeert Hamilton in voorlaatste ronde GP Frankrijk en wint

Max Verstappen heeft zondag zijn plek bovenaan de WK-ranglijst verstevigd. De coureur kwam als winnaar over de streep in de Grand Prix van Frankrijk, waarbij hij in de voorlaatste ronde zijn concurrent Lewis Hamilton passeerde.

Het is de derde overwinning van Verstappen in dit seizoen. De Red Bull-coureur noteerde een tijd van 1.27,258. Verstappen startte zondag vanaf poleposition, maar Hamilton wist vrijwel direct de leiding te nemen op het Circuit Paul Ricard. Een uitgekiende strategie gaf echter de doorslag in Zuid-Frankrijk: Verstappen nam twee pitstops, de Brit maakte er één, maar had aan het einde van de race niet genoeg snelheid om de Nederlander voor te blijven.

Uiteindelijk had kwam Hamilton met een achterstand van 2,904 seconden. Serdergio Pérez, Valtteri Bottas en Lando Norris kwamen achtereenvolgens binnen. Verstappens voorsprong in het WK-klassement van de Formule 1 is nu twaalf punten. (ANP)