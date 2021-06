Stormschade na weekend van noodweer in Nederland, België en Frankrijk

De gemeente Amsterdam raadt zondag en maandag af te zwemmen in open water. De vele regenbuien van de afgelopen dagen hebben op een aantal plaatsen tot riooloverstorten geleid, waardoor de waterkwaliteit op diverse plekken is verslechterd. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken. Nog achttien andere gemeenten hebben hetzelfde advies afgegeven.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug deed in de loop van zondag op Twitter een „dringende oproep” niet naar Leersum te komen. Na het noodweer van afgelopen vrijdag is het in het dorp, dat onderdeel is van de gemeente, volgens de gemeente te gevaarlijk vanwege vallende takken. De ravage trekt veel kijkers, wat de hulpdiensten in hun werkzaamheden belemmert. Leersum werd vrijdag getroffen door extreem noodweer, waarbij negen mensen gewond raakten. In de omgeving waaiden talloze bomen om, wat gaslekken veroorzaakte.

Staatsbosbeheer plaatste ‘s middags dranghekken bij de belangrijkste in- en uitgangen van de bossen rond Leersum, om te voorkomen dat mensen het gebied probeerden in te gaan.

Een zware storm trok vrijdagavond over Leersum, veel bomen zijn beschadigd en verwoest. Foto Daniel Niessen De gemeente Utrechtse Heuvelrug riep mensen op niet naar Leersum te komen, vanwege het gevaar voor vallende takken en om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen. Foto Daniel Niessen Beschadigde huizen in Beauraing, nadat zaterdagavond een kleine tornado door het dorp raasde. Foto Anthony Dehez/Belga/ AFP De beschadigde kerk en de overblijfselen van de toren in Saint-Nicolas de Bourgueil. Foto Guillaume Souvant/AFP Een windvaan in de vorm van een haan hangt aan de spanten van het verwoeste dak van de kerk in Saint-Nicolas de Bourgueil nadat een tornado op zaterdag door het dorp trok. Foto Guillaume Souvant/AFP

Ook bij de zuiderburen heeft het noodweer voor veel schade en wateroverlast gezorgd. In de Belgische provincie Namen raasde zaterdagavond een „soort tornado” over het plaatsje Beauraing, waarbij zeventien gewonden vielen en enorme schade aan huizen werd aangericht. De Belgische omroep VRT heeft dronebeelden die de omvang van de schade laten zien. De straten liggen bezaaid met puin, bijna honderd huizen zijn zwaar beschadigd, zeker tien zijn onbewoonbaar verklaard.

Het noodweer dat België trof, deed zaterdag eerst het noorden van Frankrijk aan. In de omgeving van Parijs was veel wateroverlast en in Reims werden ernstige overstromingen gemeld. Het pretpark Disneyland, ten oosten van de hoofdstad, stond een tijdje deels onder water. Het park is sinds 17 juni weer open, nadat het vanaf 29 oktober gesloten was vanwege de coronamaatregelen. Voor zondagavond is in het noorden van Frankrijk opnieuw onweer voorspeld.