Feyenoord City raakt de supportersziel: ‘Miljoenen verdwijnen in de Maas'

Wie niet vaak bij een wedstrijd van Feyenoord is, kreeg zaterdag in het Rotterdamse stadhuis een exclusief inkijkje in de supportersziel. Vooral in de ziel van het „ruwe randje”, zij die vlak op het veld zitten, de mannen en vrouwen die „de spelers naar een overwinning kunnen duwen.”

Want er zijn plannen, plannen voor een nieuw Feyenoordstadion, dat 441 miljoen euro gaat kosten, plus gebiedsontwikkeling: Feyenoord City. Het stadion moet de verouderde Kuip vervangen, de prestaties van de club verbeteren én Rotterdam-Zuid vooruit helpen.

Zo’n zeshonderd burgers hadden zich aangemeld om de gemeenteraad te vertellen wat ze ervan vinden. Dat was te veel, zo’n zestig insprekers zijn verspreid over drie dagen uitgenodigd in het stadhuis. Zaterdag was de volste dag: 31 ingeplande sprekers, vooral mannen en een enkele vrouw.

Op een enkeling na waren de insprekers van zaterdag fel tegen de plannen. Het Feyenoord City-plan, dat al in 2016 werd gepresenteerd, is inmiddels zo controversieel dat het veel emoties oproept. De inspraakronde werd zelfs een week uitgesteld na intimidatie en bedreigingen.

Veel voorstanders durfden niet in te spreken, zei de eerste inspreker Misha van der Waard. „Ik hou van de Kuip, maar meer van Feyenoord”, begon hij. Hij ziet weinig risico’s en veel potentie, en kijkt uit naar een „eyecatcher” aan de Nieuwe Maas, in plaats van het „doodsaaie bedrijventerrein” wat er nu ligt.

Hechte band met oude Kuip

De sprekers vrezen vooral dat de enorme kosten van de bouw nooit terugverdiend kunnen worden. Volgens het plan moet een nieuw stadion meer winst opleveren, waardoor de club meer geld krijgt om te investeren in het voetbal. Maar is dat wel een realistisch scenario?

De bekende supporter Jan de Knecht, in groene polo, plaatst een brilletje op het puntje van zijn neus, en voorspelt dat er „tientallen miljoenen in de Maas zullen verdwijnen.” De gemeente, vindt hij, moet geen blanco cheque uitschrijven.

Het is een plan, zeggen de supporters, dat goed is voor projectontwikkelaars, niet voor de voetbalclub Feyenoord. Om Feyenoord City te realiseren worden de opbrengsten veel positiever voorgesteld dan kan worden waargemaakt. Want gaan die 50.000 plaatsen wel allemaal bezet worden als de jeugd steeds steeds meer ándere vormen van vermaak boven een voetbalwedstrijd stelt. En worden die skyboxen wel allemaal gevuld? En die 150.000 rondleidingen per jaar, is dat wel realistisch? We zijn geen museum!

Lees ook het opiniestuk Waarom Feyenoord City een goed idee is.

Daarnaast hebben veel supporters een hechte band met de oude Kuip, en ze weigeren hun clubstadion (geboortejaar 1937, renovatie in 1994) in te ruilen voor sfeerloze nieuwbouw. De meeste supporters zijn voor een nieuwe renovatie. Jan de Knecht, bijvoorbeeld is absoluut niet tegen gebiedsontwikkeling, zegt hij, maar daarvoor hoeft dit icoon toch niet opgeofferd te worden. Kees Lau - keurig colbertje - van Vrienden van de Kuip: „Zorg dat dit icoon, de Kuip, de bron van ontwikkeling van Zuid wordt. Dan kost het de gemeente ook minder geld.” Tjitte van Dalen: „Een nieuw stadion is als een cleane tennisclub. Zonder ziel.”

Zaterdag was de eerste inspraakronde over het plan voor Feyenoord City op zaterdag. Foto Koen van Weel / ANP

Derde ring

Daarbij komt dat de supporters vrezen dat hun seizoenskaarten veel duurder zullen worden, en dat ze verbannen worden naar de „derde ring”, ver weg van het veld. Dat komt de sfeer echt niet ten goede, zeggen ze. Je ziet niet eens meer wat er op het veld gebeurt. Richard Gelderblom: „Dan zie je veel meer thuis op tv.”

Marieke Verhulst, in zwart leren jack, die geboren werd onder de rook van de Kuip en tegenwoordig in Brabant woont maar voor wedstrijden nog altijd naar Rotterdam reist, zegt dat ze bij een nieuw stadion geen seizoenskaart meer zal nemen. Daarnaast kan ze met het city-plan niet dichtbij het stadion parkeren. En hoe wil je dan naar huis, na een wedstrijd, als je de volgende dag weer moet werken, nou?

Opvallend is dat de supporters zich totaal niet gehoord voelen door de Feyenoord-directie. Jeroen Ibelings heeft het gevoel dat er met de gemeentelijke inspraakrondes voor het eerst geluisterd wordt, maar dat had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Hij ziet „gebrek aan communicatie”, aan de kant van de Feyenoorddirectie en ook „een overschot aan wantrouwen.”

Er wordt geschamperd over een internetenquête van Feyenoord die direct stopte als je bij de eerste vraag aangaf geen voorstander te zijn van een nieuw stadion. Alwin van den Hoven, in knalgroene polo en het haar in een staartje, vindt het gek dat bestuurders voor zo’n groot project kiezen zonder met supporters te praten. „Mensen moeten het gevoel krijgen dat ze erbij horen.”

Angst bij Feyenoord-bestuur?

Het Feyenoordbestuur had meer problemen. Een dag eerder zou de gemeenteraad vrijdag in het stadhuis door de directie van de voetbalclub geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken. Maar Feyenoord-directeur Mark Koevermans schoffeerde het hoogste democratische orgaan van de stad door niet te verschijnen. Dat was niet nodig: Roel Vollebregt, directeur van het nieuwe stadion, kon Koevermans goed vervangen tijdens deze technische sessie, verklaarde een Feyenoord-woordvoerder in het AD Rotterdams Dagblad.

Raadsleden opperden vrijdag andere verklaringen voor Koevermans afwezigheid. Angst? Koevermans is onlangs rond zijn huis door tegenstanders geïntimideerd, maar ook raadsleden ervaren op sociale media intimidatie. Of misschien besefte Koevermans niet hoe belangrijk zijn steunverklaring was, terwijl de raad hier al lange tijd op aandringt. Of Koevermans gelooft niet zelf meer in het plan en zoekt op deze wijze een uitweg! De woordvoerder van Feyenoord wil er niet op reageren.

Wat wel duidelijk werd tijdens de technische sessie, is dat definitieve besluitvorming over Feyenoord City niet in juli, maar mogelijk pas begin volgend jaar kan plaatsvinden. Er zit nog altijd een gat van 40 miljoen euro in de financiering en in december verwacht de organisatie pas een ondertekend bouwcontract. De vraag is nu vooral hoeveel tijd de gemeenteraad het in 2016 gelanceerde project, dat nu al twee jaar vertraagd is, nog gunt.