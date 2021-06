Lichaam van Jürgen Conings is mogelijk gevonden bij Maaseik

Het lichaam van de voortvluchtige militair Jürgen Conings is mogelijk gevonden in het Dilserbos, in het Vlaamse Dilsen-Stokkem. Dat melden Belgische media waaronder VRT zondag.

De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, zou degene zijn die het lichaam gevonden heeft. Tijdens het mountainbiken in het bos zou hij een „sterke lijkgeur” hebben geroken, zei Tollenaere tegen VRT. „Ik dacht onmiddellijk aan Jürgen Conings en heb de politie verwittigd. Zij hebben het lijk gevonden. Ik ben zelf niet tot bij het lijk geweest. De politie zal nog een effectieve identificatie moeten doen, maar ik hoor bij hen dat het Jürgen Conings zou zijn.”

Er is een arts onderweg naar de locatie om het lijk te identificeren. Meer is er op dit moment niet bekend.

De Belgische Conings wordt sinds 17 mei gezocht nadat hij uit een militair wapendepot een machinepistool, een gewoon pistool en raketwerpers had meegenomen. In zijn huis werden afscheidsbrieven gevonden waarin hij dreigde met een „gewelddadige actie” tegen onder andere viroloog Marc Van Ranst. Van Ranst en zijn gezin moesten hierop onderduiken. Een deel van de wapens die Conings meenam werd al teruggevonden het bos bij Dilsen.