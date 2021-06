Gustavo Gimeno laat het KCO klinken als naderend onweer

Een week nadat Joyce DiDonato het Concertgebouw met een gloedvol recital heropende, zat het Concertgebouworkest voor het eerst weer op het podium. De zaal was redelijk gevuld, maar niet vol – mogelijk vormde de verplichte toegangstest voor sommigen een horde. Geleid door Gustavo Gimeno (ex-soloslagwerker van het orkest) speelde het KCO uitstekend in werk van drie ‘twintigers’. Het concert werd ook gestreamd en is online terug te zien.

Tussen Schuberts elegante Ouverture Im italienischen Stile, D 590 en Mendelssohns Italiaanse symfonie tekende György Ligeti voor het leukste stuk van de avond. Zijn Concert Românesc (1951) is een schakelwerk: Ligeti stond nog sterk onder invloed van Bartók, wat duidelijk hoorbaar is in zijn gebruik van volksmuziek. Maar de jonge componist wilde méér en de finale wijst vooruit naar zijn avant-gardestukken van een paar jaar later: krioelende chromatiek die door alle orkestgeledingen raast en een knetterdissonante climax.

Ligeti schreef muziek die de wereld moest veranderen en het KCO deed die urgentie eer aan.

Opzwepend

In het Allegro vivace ging het orkest tekeer als virtuoze klezmerband, met kwetterende houtblazers. Indringend en bezonken juist klonken de prachtige solo’s in het Adagio, van hoorn, althobo en ‘fernhoorn’ op de gang boven aan de trap. En bij alle nieuwlichterij werd er in de finale ook gewoon opzwepend gedanst.

Gimeno leidde goed. Trefzeker schakelend creëerde hij energie en elan. In vergelijking met Ligeti deed Mendelssohns symfonie wat ‘gewoner’ aan, al bezat het Andante een merkwaardig onthechte atmosfeer. En de dwingend opgebouwde Saltarello, het jagende slotdeel, zwol aan als naderend onweer.

Klassiek Schubert, Ligeti & Mendelssohn. Door: Kon. Concertgebouworkest o.l.v. Gustavo Gimeno. Gehoord: 19/6, Concertgebouw Amsterdam. Concertstream tot 26/6 terug te zien op: concertgebouworkest.nl ●●●●●