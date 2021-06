Groeien bij Oranje, ondanks de strijd tegen verveling in Zeist

De ouders en de vrouw van Marten de Roon zwaaiden. Hij stond aan de rand van het veld in de Johan Cruijff Arena, samen met de andere Oranjespelers, na de wedstrijd tegen Oostenrijk (2-0). Ze zwaaiden terug, gaven kushandjes, staken hun duimen op. Meer mocht niet.

Geen taferelen zoals bij het EK van 2008, toen spelers met hun kinderen op de arm een ereronde liepen na gewonnen wedstrijden. Geen familie op bezoek in het spelershotel, zoals op de eerste speeldag van het WK 2014 in Brazilië, toen Louis van Gaal als verrassing de geliefden van de spelers had uitgenodigd. Het Nederlands elftal zit nu opgesloten in een bubbel. In de bossen van Zeist zijn ze met 25 spelers plus begeleiding bij elkaar – verder zien ze niemand. Langs het trainingsveld lopen ze geregeld met hun mobiele telefoons. Alleen na een wedstrijd kunnen ze familie en vrienden in de ogen kijken – van een afstandje.

„Ik vond het wel even lastig. Je wilt ze omhelzen, maar dat kan niet. We weten waarvoor we het doen, we willen geen enkel risico lopen, maar misschien is het op zo’n moment wel makkelijker om ver weg te zijn”, zei De Roon. In de kleedkamer had hij even met Patrick van Aanholt gepraat, vertelde De Roon. Die had zijn zoontje op de tribune gezien en had het moeilijk. De Roon: „Kinderen begrijpen natuurlijk niets van corona, dat merk ik zelf ook bij mijn kinderen. Je wilt ze zo graag even vastpakken, daar is normaal gesproken natuurlijk ook niets mis mee. Dat is dan moeilijk, maar daarna moet je weer verder.”

‘We kunnen veel beter’

Gemis en verveling. Dat speelt een rol nu het Nederlands elftal zich als groepshoofd heeft geplaatst voor de achtste finale van het EK, aanstaande zondag in Boedapest. In Zeist, hoofdkwartier van Oranje, is vermaak schaars. Een potje padel (een soort tennis, een hobby van de bondscoach), kaarten, tafeltennis, het bordspel Avalon, muziek luisteren op oranje koptelefoons die Memphis Depay iedereen cadeau heeft gedaan, samen naar EK-wedstrijden kijken, een potje FIFA op de spelcomputer, een watertje drinken op het hotelterras. De selectie maakte al een boottochtje op de Loosdrechtse plassen – de begeleiding doet er alles aan om verveling te voorkomen.

De wedstrijd tegen Noord-Macedonië, maandagavond in Amsterdam, kan worden gezien als een trainingspotje. Een belangrijk potje, dat wel, want volmaakt werkt het 5-3-2-systeem van Frank de Boer – hij heeft het zelf liever over 3-5-2 – nog niet. Tegen Oostenrijk was De Boer tot in de blessuretijd druk aan het coachen. Hij wees hoe het team moest staan in de opbouw, floot nog eens op zijn vingers om een speler naar een andere positie te dirigeren.

Na afloop was er – naast een voorzichtig opbloeiende Oranjestemming in het land – veel kritiek. Oud-bondscoach Marco van Basten haalde uit naar Matthijs de Ligt, die in zijn ogen op sommige momenten slecht gepositioneerd stond. „Hij heeft in Italië weinig opgestoken”, zei Van Basten bij de NOS. Dat fragment had De Ligt wel gezien, vertelde hij de ochtend erop. Hij was er eigenlijk best trots op, dat „meneer Van Basten” zich bezighoudt met zíjn spel. Over de kritiek maakt hij zich niet druk, zei De Ligt: „Als het alleen maar hosanna zou zijn, zou het niet goed zijn. Kritiek houdt ons scherp.”

Het past in het verhaal dat Oranje nu omringt. Het team moet ‘groeien’ – het meest gehoorde woord in Zeist op het moment.

Eenheid

Frank de Boer, na de overwinning tegen Oostenrijk: „De eenheid in het team is superbelangrijk. Dat moet continu worden uitgestraald door iedereen. Elkaar iets gunnen, zo groei je samen. Dat ziet er op dit moment goed uit.” Aanvoerder Georginio Wijnaldum: „Ik denk dat we nog veel beter kunnen. Dat zullen we zien als we de wedstrijd gaan analyseren. Je moet altijd groeien in een toernooi.” De Ligt: „Elke keer willen we een stap maken.”

De opties tegen Noord-Macedonië: schaven aan het 5-3-2-systeem of juist overschakelen op 4-3-3 – een tactiek die De Boer nog nodig denkt te hebben tijdens het toernooi. Meest waarschijnlijke uitkomst: een combinatie. Eerst schaven, dan uitproberen.

Dragende spelers zoals Wijnaldum, De Ligt en Denzel Dumfries hebben al gezegd dat ze graag willen spelen, maar De Boer heeft te maken met een grote selectie en wil geen teleurgestelde spelers die het moreel negatief kunnen beïnvloeden. Middenvelder Ryan Gravenberch zei dit weekend nog dat hij hoopt op „minuutjes”.

Belangrijke rol is er deze dagen ook voor Steijn Spreij, die de fysieke data van de spelers analyseert en dus weet hoe fit ze zijn. Dat zal achter de schermen medebepalend worden voor de wisselingen in het team.

Lees ook: spelers met een mindere techniek? Oranje heeft geen elf Messi’s nodig.

Aan de rand van het trainingsveld leest Ruud van Nistelrooij namen op. Zijn stem is diep, niemand is beter te horen op de tribune. „Koopmeiners, Owen, Cody, Nathan en Donyell mogen een wit hesje aandoen”, zegt hij. Een partijvorm op twee kleine veldjes. Opdracht: eerst zes keer overspelen, dan scoren. Van Nistelrooij telt hardop mee, pookt de rivaliteit een beetje op. Als Quincy Promes een paar keer achter elkaar scoort, kijkt hij tevreden toe. Gravenberch schreeuwt: „Jaaa. Strijder!”

EK 2008

De ochtend na de zege op Oostenrijk had Van Nistelrooij met de spelers gesproken, vertelde Marten de Roon tijdens een persconferentie. Van Nistelrooij had het gehad over het EK van 2008. Nederland won spectaculair van Italië (3-0) en van Frankrijk (4-1) en was toen geplaatst voor de kwartfinale. In de laatste groepswedstrijd tegen Roemenië kreeg bijna de hele basisploeg rust. Ze zaten – letterlijk – met hun benen omhoog op de bank en zagen Oranje weer winnen (2-0). Een paar dagen later ging het mis tegen Rusland – uitschakeling.

Sindsdien is het Nederlands elftal doodsbang om tijdens een toernooi de ‘focus’ te verliezen. Dat woord is dit EK een mantra van bondscoach Frank de Boer. Dat Van Nistelrooij het EK van 2008 had meegemaakt was zelfs een van de redenen dat De Boer hem erbij wilde hebben als assistent. Bovendien kijken spelers tegen hem op. Een „legend”, noemde Memphis Depay hem vorige week.

Nu was het moment om zijn verhaal te delen en dat deed Van Nistelrooij. Dit, zei hij aan het einde van een teambijeenkomst, is een moment dat we kunnen verslappen. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Frank de Boer keek goedkeurend toe. Tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië zei hij: „Je hoopt dat Ruud van Nistelrooij op zulke momenten opstaat en dat heeft hij gedaan. Het is superbelangrijk dat ze dit horen van iemand die het zelf heeft meegemaakt en tegen wie ze opkijken.” Marten de Roon had de boodschap in ieder geval kernachtig onthouden. Hij zei: „Juist nu moeten we volhouden.”