Franse aanvaller Mbappé racistisch bejegend in duel met Hongarije

De Franse aanvaller Kylian Mbappé zegt zaterdagavond in de wedstrijd in en tegen Hongarije racistisch te zijn bejegend. In de uitverkochte Puskas Arena in Boedapest hoorde hij uit bepaalde hoeken in het stadion apengeluiden, die werden gemaakt door de Hongaarse supporters. Dat zei Mbappé tegen persbureau DPA.

Naast Mpabbé zou collega-aanvaller Karim Benzema ook zijn beledigd. De wedstrijd tussen Hongarije en Frankrijk eindigde in 1-1. Het Hongaarse publiek roerde zich ook al in het duel met Portugal, toen Cristiano Ronaldo vijandig werd toegeschreeuwd.