Dode en gewonde door incident bij Pride-optocht in Florida

Een automobilist is zaterdagavond (lokale tijd) ingereden op een mensenmassa bij een Pride-parade in de Amerikaanse plaats Wilton Manors. Daarbij zijn één dode en en gewonde gevallen doordat een auto inreed op de menigte. De politie onderzoekt nog of er opzet of middelengebruik in het spel was. De bestuurder van de pick-uptruck is aangehouden, meldt persbureau Reuters. Ooggetuigen vertellen tegen lokale media dat de aanrijding een ongeluk betrof.

Volgens lokale media maakte de bestuurder van de auto die inreed op de mensenmassa onderdeel uit van de parade. Burgemeester Dean Trantalis van het nabijgelegen Fort Lauderdale, dat ligt in het zuiden van Florida, zegt dat de auto „toen de parade zich opstelde en gereedmaakte voor vertrek” ineens „dwars door de menigte reed”. Daarbij miste de auto volgens Trantalis net die van een congreslid en botste het voertuig daarna op een bedrijfspand. De automobilist droeg een t-shirt van een zangkoor voor homomannen waar hij volgens de voorzitter zelf ook lid van is, meldt Local10.

De burgemeester sprak direct over een „doelgerichte aanval op de lhbtq-gemeenschap”, terwijl sommige ooggetuigen denken dat het om een ongeluk gaat. De politie en FBI onderzoeken de toedracht. Na het ongeluk zijn beide slachtoffers naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht; één van hen overleefde de aanrijding niet. Na het incident is de verdere optocht, waarin zou worden stilgestaan bij discriminatie door de politie, direct afgelast.