Artsen vragen om Olympische Spelen zonder publiek in Tokio

Medisch personeel vraagt de organisatie van de Olympische Spelen om geen publiek toe te laten bij de sportevenementen. Dat meldt persbureau Reuters zondagochtend. De organisatie besluit waarschijnlijk maandag of er wel of geen binnenlandse toeschouwers bij de Spelen mogen zijn.

Op dit moment zou de voorzitter dan de Olympische Zomerspelen overwegen zo’n tienduizend bezoekers per sportlocatie toe te laten. Het zou dan alleen gaan om mensen uit Japan, buitenlandse bezoekers zijn al verboden. Iedere sportlocatie heeft een eigen medische staf, waarvan de leiding nu bezorgd zegt te zijn over een scenario waarin er duizenden bezoekers bijeen komen. Het hoofd van de Japanse gezondheidsautoriteit, Shigeru Omi, adviseerde vrijdag al dat geen toeschouwers „de veiligste optie” is.

Zondag is voor het eerst een teamlid van een deelnemend land positief getest. Het was een van de negen sporters en coaches uit Oeganda. Ze werden bij aankomst getest. 72 uur eerder waren alle reizigers ook getest, en toen nog negatief. Allen waren volledig gevaccineerd met AstraZeneca. De Oegandezen waren het tweede team dat in Japan landde voor de Spelen.

Japan kreeg begin mei te maken met een opleving van het aantal coronavirusbesmettingen. Dit zorgde ervoor dat onder de opnieuw de discussie oplaaide of de Spelen niet alsnog afgelast moeten worden. Inmiddels daalt het dagelijkse aantal besmettingen in het land weer. De organisatie heeft ervoor gezorgd dat voor alle atleten een vaccin beschikbaar is, maar een inenting is niet verplicht. De Spelen gaan op 23 juli van start.