Voormalig Lagerhuis-voorzitter John Bercow overgestapt naar Labour

John Bercow, voormalig voorzitter van het Britse Lagerhuis, is lid geworden van Labour. Dat vertelt Bercow in een interview met de krant The Observer zaterdag. Daarin noemt hij de Conservatieve Partij, waar hij voor zijn voorzitterschap lid van was, „reactionair, populistisch, nationalistisch en soms zelfs xenofoob”.

Bercow, die in oktober 2019 na ruim tien jaar opstapte als voorzitter in het Britse Lagerhuis, zegt dat hij enkele weken geleden lid is geworden van Labour omdat hij gelooft dat de huidige regering onder Boris Johnson zo snel mogelijk vervangen moet worden. Volgens hem kan dat alleen via een overwinning van Labour.

Over Johnson spreekt Bercow harde woorden: „Ik denk dat het hem ontbeert aan een visie voor een meer gelijkwaardige samenleving, en aan de behoefte sociale mobiliteit te verbeteren of de passie om het leven van de mensen die het slechter dan hem hebben te verbeteren.”

Langdurig proces

De stap van Bercow komt niet volledig uit de lucht vallen. Tijdens de Brexit-onderhandelingen werd hij door sommige leden van de Conservatives al gezien als iemand die meer bij Labour past, aangezien hij een voorkeur had om in de Europese Unie te blijven. In het interview zegt Bercow: „Mijn besluit om naar Labour over te stappen is het resultaat van een proces dat maanden en zelfs jaren teruggaat.”

Na zijn periode als Lagerhuisvoorzitter, waarin hij bekend werd vanwege de manier waarop hij order riep, schreef Bercow een autobiografie. Daarin rekende hij stevig af met een aantal politici: Theresa May had wat hem betreft geen charisme en oud-premier David Cameron had een „historische blunder” gemaakt door een referendum over de Brexit toe te laten.

