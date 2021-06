Verliefd op de Russen

Hoe kijken schrijvers door de bril van 2021 naar Russische klassiekers? In Voor de Liefste reageren schrijvers, onder wie Maartje Wortel, Massih Hutak en Sofie Lakmaker, op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur. Vervolgens gaan ze daarover in gesprek met schrijver en columnist Ellen Deckwitz.

Wortels keuze is De dame met het hondje van Anton Tsjechov, over een affaire die uitloopt op een grote, onmogelijke liefde. Wat volgt is een gesprek over keuzevrijheid. Wortel vertelt hoe ze soms het gevoel heeft te willen ingrijpen in een verhaal, om een slechte afloop te voorkomen. „Ik heb dat ook als ik op tv naar schaatsers kijk, dan wil ik ze vooruit duwen met mijn vinger, harder, harder.” Deckwitz vat samen: „Een deel van je leven is een ongeleefd leven.”

Literatuur 5 afleveringen van 30 minuten SLAA

