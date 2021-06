Twee doden geborgen na instorting school Antwerpen

Onder het puin van het deels ingestorte schoolgebouw in aanbouw in Antwerpen is een tweede dodelijk slachtoffer gevonden. Het lichaam, evenals dat van een ander dodelijk slachtoffer, is in de nacht van vrijdag op zaterdag geborgen, meldt de Antwerpse politie zaterdagochtend. Het pand in een nieuwbouwwijk in het zuiden van de stad stortte vrijdagmiddag deels in. Zeker negen personen raakten daarbij gewond en zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Lees ook deze reportage: Antwerpen zoekt naar vermisten in puin van ingestort schoolgebouw

Er wordt nog „onverminderd” gezocht naar vier vermiste bouwvakkers die bij en in de school werkzaam waren. De brandweer denkt niet hen levend onder het puin vandaan te halen, zegt Marie De Clercq van de brandweer tegen VRT Nieuws. „We hebben heel lang gesproken over een reddingsoperatie, omdat we lang hoop hadden om ze levend terug te vinden. Maar nu vrezen we dat er geen goed nieuws meer zal komen.”

Vrijdagavond is een aannemer met gespecialiseerd materiaal met hulp van de brandweer begonnen met het voorzichtig opruimen van het puin. „In de tussentijd blijven de hulpdiensten verder zoeken naar de vermisten, onder meer met honden. Voor omwonenden zullen de werkzaamheden de nodige hinder met zich mee brengen”, schreef de politie vrijdagavond. Omwonenden worden nog altijd verzocht om binnen te blijven en alle ruimte te laten aan de hulpdiensten.

Even voor drie uur ging het vrijdagmiddag grondig mis bij de werkzaamheden aan het schoolgebouw, dat voor het nieuwe schooljaar af moest zijn. Zowel een deel van het gebouw zelf als een stellage die tegen het pand aanstond, kwam naar beneden. In welke volgorde dat gebeurde, is op dit moment nog onduidelijk. Op video’s op sociale media is de enorme ravage zichtbaar en al snel werd duidelijk dat het puin te gevaarlijk was om door de brandweer alleen te doorzoeken.