Trainer per direct weg bij NAC Breda om ‘veiligheidsredenen’

Trainer Maurice Steijn vertrekt per direct bij NAC Breda. De directie, de Raad van Commissarissen en de grootaandeelhouders laten weten dat de coach die beslissing heeft genomen om „veiligheidsredenen in ieders belang”. „NAC Breda is zeer geraakt door de ontwikkelingen rond de club”, staat in een zaterdagavond gepubliceerde verklaring.

In de afgelopen dagen zouden door supporters bedreigingen zijn geuit aan het adres van Steijn. Ook bestuurders en andere medewerkers voelen zich onveilig, staat in de verklaring. De bedreigingen zouden zijn begonnen nadat de Brabantse club promotie naar de Eredivisie was misgelopen. NAC verloor eind mei de finale van de play-offs van NEC (2-1).

Die sportieve teleurstelling en de woede erover van fans volgden volgens het bestuur al op maanden „van insinuaties, geruchten, laster en lekken”. Daarbij neemt het clubbestuur ook stelling tegen de regionale krant BN De Stem, die met berichtgeving „een negatieve sfeer” zou hebben gecreëerd rondom de club. Zo zouden geruchten zonder verificatie zijn overgenomen en gepubliceerd, met de betrokkenheid van „personen met een eigen agenda in Breda die vilein en giftig is”. Volgens het officiële persbericht werd ook via fansites kwalijke berichtgeving verspreid. Deze omschrijving van de hand van directie, de Raad van Commissarissen en de grootaandeelhouders over de toestand bij de club heeft zaterdagavond ook al geleid tot woedende reacties van volgers op sociale media.

De coach en de club kwamen in onderling overleg tot het besluit. Steijn, die als profvoetballer voor NAC speelde, noemt de beslissing „onvermijdelijk” omdat ook zijn vrouw en kinderen met de bedreigingen te maken zouden hebben gehad. Over de onveiligheid stelt hij verder in zijn reactie: „Daarnaast wil ik niet dat vanwege mijn persoon binnen supportersgroepen wordt opgeroepen tot acties – dit kan ook de veiligheid van de samenleving in Breda aantasten.” Kort na het verlies in de play-offs vertrok ook al technisch directeur Ton Lokhoff, naar eigen zeggen omdat hij niet goed kon samenwerken met de technische staf.