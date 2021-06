Poleposition voor Verstappen voor grand prix van Frankrijk

Max Verstappen heeft voor de tweede keer dit seizoen poleposition behaald in de Formule 1. De Nederlandse coureur was de snelste in de kwalificatie voor de grand prix van Frankrijk. Verstappen, de leider in het WK-klassement, klokte op Circuit Paul Ricard een ronde van 1.29,990.

De Red Bull-coureur was daarmee ruim twee tienden sneller dan Lewis Hamilton, de regerend wereldkampioen en rivaal van Verstappen in de strijd om de wereldtitel. Verstappen staat in de WK-ranglijst op vier punten voorsprong. Twee weken geleden koerste Verstappen onbedreigd af op de zege in de Grote Prijs van Azerbeidzjan, tot hij vijf rondes voor het einde een klapband kreeg. Hamilton verzuimde te profiteren, want hij verremde zich na de herstart en eindigde buiten de punten.

Zondag starten Hamiltons teamgenoot van Mercedes Valtteri Bottas, en Sergio Pérez, de stalgenoot van Verstappen, van plekken 3 en 4. De GP van Frankrijk, die wordt verreden in het zuiden van het land, is de zevende race van dit seizoen. Verstappen veroverde eerder dit seizoen de eerste startplaats bij de GP van Bahrein, de openingsrace. Hij won vooralsnog twee races, in Italië en Monaco. (ANP)