Noodpompen in werking in Noord-Holland na zware regenval

In Noord-Holland worden zaterdag noodpompen ingezet na de zware regenval van vrijdagavond. Langs de Noordzeekust, tussen Castricum en Schoorl, viel in anderhalf uur tijd 80 tot 100 milliliter regen. Dat is volgens een verklaring van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een hoeveelheid water „die gelijkstaat aan wat er normaalgesproken in de hele maand juni valt. Daartegen zijn we niet opgewassen.” De komende dagen draaien meer dan vierhonderd poldergemalen en enkele grotere gemalen om het water weg te krijgen. Er zijn ook acht mobiele noodpompen extra ingezet.

Na een crisisoverleg van het hoogheemraadschap, dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer in het deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en op Texel, is besloten dat dit hele weekend alle pompen in werking worden gezet. Die moeten het overtollige water lozen in grote vaarten en kanalen in de regio. In kleinere sloten staat het water hoog, tot angst van boeren in het gebied die niet willen dat hun gewassen en landerijen te lang onder water komen te staan. Het hoogheemraadschap kreeg zaterdag al veel waarschuwingen van boeren die meldden dat hun akkers blank stonden.

In de komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Het hoogheemraadschap heeft nog twaalf noodpompen achter de hand die kunnen worden gebruikt. Het waterschap laat in de verklaring van zaterdagmiddag weten dat het waarschijnlijk enkele dagen zal duren voordat het waterpeil in de polders een normaal niveau heeft.

Ook elders in Nederland was er vrijdag en zaterdag weeroverlast. In Alkmaar liepen straten onder; in het Utrechtse Leersum zijn door noodweer meerdere huizen tijdelijk onbewoonbaar. De woningen liepen schade op door onder meer omgewaaide bomen of dakpannen die van het dak vielen.