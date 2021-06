Naar voren geschoven ultraconservatief Raisi nieuwe president Iran

De ultraconservatieve Ebrahim Raisi heeft zoals verwacht de Iraanse verkiezingen gewonnen. Dat meldt persbureau Reuters zaterdag op basis van de Iraanse staatstelevisie. De 60-jarige vertrouweling van de hoogste leider van het land, de 82-jarige ayatollah Ali Khamenei, heeft tot dusver met 17,8 miljoen stemmen al meer dan de helft van de kiezers achter zich gekregen. In totaal zouden ruim 28 miljoen van de 59 miljoen kiesgerechtigden hun stem hebben uitgebracht. Dat is aanzienlijk lager dan de 70 procent die volgens officiële cijfers bij de vorige verkiezingen in 2017 kwam opdagen.

Zijn op papier enige overgebleven tegenstander, de gematigde kandidaat Abdolnaser Hemmati, heeft Raisi al gefeliciteerd met zijn presidentschap. „Ik hoop dat uw regering, onder leiding van opperste leider ayatollah Ali Khamenei, de Islamitische Republiek trots zal maken, het levensonderhoud zal verbeteren en het welzijn en de welvaart van de natie zal verzekeren”, schrijft de voormalige centrale bankchef Hemmati in een brief. Ook onder anderen de aftredend president Hassan Rohani heeft Raisi gefeliciteerd. Rohani versloeg Raisi vier jaar geleden.

Verrassend is de verkiezingsuitslag in het economisch in zwaar weer verkerende Iran totaal niet. Toch had de Iraanse bevolking deze keer wel een keuze, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de dictatuur in Syrië, waar president Bashar al-Assad vorige maand omstreden verkiezingen won. In Iran werden in aanloop naar de presidentsverkiezingen van vrijdag zeven van de 592 aangemelde kandidaten goedgekeurd. Het leeuwendeel van de afgewezen kandidaten kreeg geen toestemming van de zogeheten Raad van Hoeders van de Grondwet, een grondwettelijk orgaan dat bestaat uit conservatieve sjiitische geestelijken. Naast Raisi bleven er zes kandidaten over, allen man. Zij vormden echter geen enkele bedreiging voor de door Khamenei naar voren geschoven Raisi.