Memphis Depay tekent voor twee seizoenen bij FC Barcelona

Memphis Depay staat vanaf volgend seizoen op de grasmat van het Camp Nou. FC Barcelona heeft zaterdagavond bekendgemaakt dat de aanvaller een contract heeft getekend voor twee jaar.

Er werd al enige tijd gespeculeerd over de overstap. Depay speelde de afgelopen vijf seizoenen bij Olympique Lyonnais, waar hij in 133 wedstrijden 76 keer scoorde. Hij diende zijn contract bij de Franse club uit en komt dus transfervrij naar FC Barcelona. De club schrijft in een verklaring dat met zijn komst „veelzijdigheid, vaardigheid en kracht in de aanval” worden toegevoegd.

Depay is de vierde aankoop die de Spaanse club voor aankomend seizoen heeft gedaan. Hij zal er komen te spelen onder de Nederlandse trainer Ronald Koeman, en met collega-international Frenkie de Jong. In de twee wedstrijden die Oranje tot nu toe speelde in het EK speelde Depay in de basis; in de wedstrijd tegen Oostenrijk opende hij de score uit een strafschop.

De Hollandse leeuw kleurt in de kenmerkende kleuren van FC Barça: zo maakte de club de komst van Memphis Depay bekend.