Levensvragen die je niet op school krijgt

Hoe onderhoud je een vriendschap? Wanneer gaat een grap te ver? Hoe ga je om met jaloezie? Antwoorden op dit soort vragen krijg je in Wat je niet leert. Presentator Nellie Benner en haar team praten met experts, ervaringskundigen, en ze dagen elkaar uit opdrachten te doen. De onderwerpen komen van volgers van de bijbehorende Instagram-account. In de aflevering over vriendschap zoekt de groep uit of je een verwaterde vriendschap nieuw leven in kunt blazen. Daarvoor belt een van de podcastmakers een vriendin die hij tien jaar niet heeft gesproken. Hij wil uitzoeken waarom ze elkaar zijn kwijtgeraakt. Hij: „Ik zat net te denken: hoe klonk Eva ook alweer?” Zij: „Ja, zo dus. Ik weet het niet.” Het ongemak tussen de twee is voelbaar. Juist die kwetsbaarheid maakt de podcast spannend en oprecht.

Pubers 8 afleveringen van 30 minuten NTR/ NPO 3FM

