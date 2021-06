Koken alsof het de laatste keer is

Gerommel met pannen, het slijpen der messen, boter smelt in de pan. In Het Laatste Avondmaal is de luisteraar bij chef en worstmaker Samuel Levie. In zijn keuken ontvangt hij een ‘culinaire vriend’ voor een goed gesprek want „Roerend in een pan met een glas wijn in de hand leer je je vrienden pas echt goed kennen.” Culinair journalist Hiske Versprille en chefs Jonnie Boer en Joris Bijdendijk koken samen met Levie een voor hen bijzonder gerecht.

Comedian Howard Komproe maak samen met Levie de Surinaamse kip met rijst en bonen van zijn moeder. Het geheim van de Surinaamse keuken? Komproe: „Knoflook, ui, tomaat. Creoolse vrouwen op de plantages kregen niet de ruimte om boodschappen te doen. Die moesten het gewoon doen met wat er was.”

Culinair 12 afleveringen van 30 minuten Dag en Nacht Media

Nieuwsbrief NRC De Podcastclub Een kijkje in onze podcastkeuken en de beste luistertips van NRC en anderen. Inschrijven