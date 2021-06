‘IND en AIVD gewaarschuwd voor moord op Iraanse activist’

Een Iraanse asielzoeker zou de Nederlandse autoriteiten meermaals hebben gewaarschuwd dat er plannen bestonden om de Iraans-Nederlandse politiek activist Ahmad Mola Nissi te liquideren. De activist werd in 2017 doodgeschoten.

VPRO-onderzoeksprogramma Argos meldt zaterdag dat de man na zijn aankomst in Nederland in 2016 de IND over het moordplan van de Iraanse geheime dienst vertelde. Naar eigen zeggen sprak hij ook met de AIVD. Het is onduidelijk wat de diensten met deze informatie hebben gedaan. In reactie zeggen zij tegen Argos geen uitspraken te doen over individuele casussen.

De Iraanse asielzoeker M. zou naar eigen zeggen door de Iraanse inlichtingendienst naar Nederland gestuurd zijn om de liquidatie van Nissi te beramen en uit te voeren. Na zijn aankomst vertelde hij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en mogelijk ook de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) meerdere keren zijn verhaal. Argos kon op basis van documenten in ieder geval het plaatsvinden van gesprekken in mei 2016 en april 2017 tussen M. en de IND verifiëren. Het contact met de AIVD kon niet bevestigd worden.

Afscheidingsbeweging ASMLA

Nissi was leider van afscheidingsbeweging ASMLA, de ‘Arabische strijdbeweging voor de bevrijding van Ahvaz’, door Iran aangemerkt als terroristische groepering. Hij werd in november 2017 bij zijn huis in de Haagse wijk Bezuidenhout van dichtbij neergeschoten. De dader is nooit achterhaald, maar de AIVD zei eerder al over „sterke aanwijzingen” te beschikken dat Teheran verantwoordelijk was voor de moord. Datzelfde geldt voor de liquidatie van de Iraanse Ali Motamed, die in 2015 in Almere werd doodgeschoten.

M. is getuige in strafrechtelijke onderzoeken die in Nederland en Denemarken lopen rond vier leden van de ASMLA. Zij worden verdacht van het plegen van terroristische aanslagen in Iran. In november vorig jaar waarschuwde de AIVD dat Iraans-Nederlandse activisten het risico liepen om aan Iran uitgeleverd te worden, als zij afreizen naar landen die onder de invloedssfeer van Iraanse diensten vallen.