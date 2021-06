Het was wat

Zondagochtend in de rustieke tuin van de zorgvilla. Met de 80-plussers geniet ik van het fijne weer, de koffie en elkaar. Het bezoekhuisje staat er nog en herinnert aan een periode van leven met ingehouden adem. Mijn voormalige buurvrouw en thans bewoonster vraagt waarom ik – jongste van het gezelschap en nog niet gevaccineerd – als enige toch zo’n mieters mondkapje draag. „Vanwege corona.”

„O ja, nu je het zegt. Ik was dat alweer helemaal vergeten. Dat was wel wat toch?”

