Guinee na vier maanden weer vrij van ebola

De ebola-uitbraak die in februari begon in het zuidoosten van Guinee is voorbij verklaard. Dat hebben het ministerie van Volksgezondheid van het West-Afrikaanse land en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zaterdag bekendgemaakt na 42 dagen zonder nieuwe besmettingen. Bij de uitbraak van de ernstige virusziekte zijn uiteindelijk zestien mensen besmet geraakt, van wie twaalf mensen overleden.

De heropleving in Guinee baarde wereldwijd zorgen toen na vijf jaar weer mensen stierven aan de gevolgen van het ebolavirus. De gezondheidsautoriteiten konden naar eigen zeggen snel handelen om het virus aan te pakken met behulp van vaccinaties. Dit dankzij lessen die werden getrokken uit eerdere uitbraken in Guinee en de Democratische Republiek Congo, waar het virus begin dit jaar eveneens opdook. Zo hadden buurlanden zoals Senegal, Guinee-Bissau, Mali, Ivoorkust, Sierra Leone en Liberia hun grenscontroles versterkt uit vrees voor verdere verspreiding. „We worden sneller, beter en slimmer in het bestrijden van ebola”, aldus Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de WHO in Afrika.

Het zeer besmettelijke ebolavirus veroorzaakt ernstige bloedingen en orgaanfalen en wordt verspreid door contact met lichaamsvloeistoffen. De ebola-uitbraak van 2014 tot 2016 kostte ruim elfduizend mensen het leven, voornamelijk in Guinee, Sierra Leone en Liberia. De WHO heeft 24.000 ebolavaccins geleverd, waarmee bijna elfduizend mensen zijn ingeënt, onder wie 2.800 gezondheidsmedewerkers.