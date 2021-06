Australië naar WTO om Chinese importheffing op Australische wijn

Australië dient een formele klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over China vanwege de heffingen die dat land heeft ingevoerd op de import van Australische wijnen. Dat heeft de Australische regering zaterdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. „De regering zal de belangen van Australische wijnmakers krachtig blijven verdedigen en het bestaande systeem van de WTO gebruiken om onze meningsverschillen op te lossen”, zei Dan Tehan, minister van Handel, in een verklaring.

De betrekkingen tussen beide landen zijn de afgelopen maanden verder verslechterd. Aanleiding is de oproep van de Australische premier Scott Morrison tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Ook speelt mee dat Australië het Chinese technologiebedrijf Huawei heeft uitgesloten bij de aanleg van een 5G-netwerk in het land. China reageerde door het invoeren van hoge invoerheffingen op Australische producten, zoals rundvlees, gerst, kolen, katoen en wijn. Het Aziatische land zelf spreekt van „anti-dumping” maatregelen omdat deze producten onder de marktprijs zouden worden verkocht. De heffingen werden in maart wat betreft Australische wijnproducten voor vijf jaar formeel vastgesteld op tarieven van 116,2 tot 219,4 procent, meldde Bloomberg destijds.

Lees ook: Canberra woedend op Beijing om tweet

Door de importheffingen zijn de prijzen van Australische wijnen in China verdubbeld of verdrievoudigd, wat de handel voor Australische exporteurs grotendeels heeft stilgelegd. Volgens Australië werd tussen december en maart nog voor 12 miljoen Australische dollar (omgerekend zo’n 7,6 miljoen euro) aan wijn naar China verscheept - tegenover 325 miljoen Australische dollar (205 miljoen euro) een jaar eerder.

Eerder vroeg Australië de WTO om te kijken naar het besluit van China om hoge tarieven op te leggen op de invoer van Australische gerst. Het besluit tot een formele klacht over de wijnheffingen volgt volgens de Australische regering op „uitgebreid overleg” met Australische wijnmakers. Wel zegt de de regering dat „Australië blijft openstaan ​​voor rechtstreekse samenwerking met China om dit probleem op te lossen”. China is verreweg de grootste handelspartner van Australië. Zeker een derde van de totale export gaat naar China.