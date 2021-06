Amy Pieters soleert naar Nederlandse titel op VAM-berg

Wielrenster Amy Pieters heeft voor het eerst in haar carrière de Nederlandse titel op de weg veroverd. De 30-jarige renster van SD Worx kwam na 124,1 kilometer alleen aan bovenop de VAM-berg in Drenthe. Nancy van der Burg werd op ruime achterstand tweede en Karlijn Swinkels finishte als derde.

Pieters werd eerder tweede in 2015 en 2018 op het NK, en pakte in 2019 brons. In 2019 veroverde ze de titel bij het EK wielrennen op de weg in Alkmaar. Ze volgt door haar zege in Drenthe haar ploeggenote, regerend wereld- en olympisch kampioene Anna van der Breggen, op als kampioen van Nederland.

De nieuwe Nederlands kampioene komt ook in actie op de Olympische Spelen in Tokio, maar dan op het onderdeel baanwielrennen. (ANP)