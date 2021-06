Zeurpieter

Sywert is geen CDA-lid meer. Zal hij een half jaar contributie terugvragen? Ik denk het wel. Uit de persverklaring begreep ik dat onze nationale mondkapjesweldoener zelf is opgestapt bij de partij. Op die verklaring was overduidelijk een paar uurtjes juridisch gepuzzeld. Uit niks mocht namelijk blijken dat de fraudeur er gewoon uitgeflikkerd is. Nee, de oplichter is zelf opgestapt. In het belang van het CDA dat het op dit moment toch al zo moeilijk heeft. Sywert is gewoon te goed voor deze wereld. Ook was er nog even in het persbericht gemoffeld dat hij het tegen de integriteitscommissie van de partij wel degelijk over zijn graaimiljoenen had gehad. Maar tegen een andere integriteitscommissie dan de officiële integriteitscommissie.

Het CDA is namelijk zo integer dat er meerdere integriteitscommissies zijn. Zoals ze ook meerdere rekeningen hebben waarop ze hun sponsormiljoenen ontvangen. Was trouwens ook weer schitterend hoe ze zich daar deze week uit moesten kronkelen. Iets met een miljoen euro, gestort door de fondsenwerver zelf, precies op het moment dat ze het niet aan het ministerie hoefden te melden. Een zwaar christelijk schimmenspel dat volgens Wopke volledig transparant en eerlijk is. Ik hoop voor deze types dat hun god geen goed geheugen heeft.

Vorige week zat ik met CDA-prominent Mona Keijzer in een televisieprogramma en ik vroeg haar waarom die Sywert niet onmiddellijk de partij uit gelazerd was? Hij heeft zijn criminele gedrag inmiddels zelf toegegeven en meneer weigert het gestolen geld terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Als je als politieke partij een beetje fatsoen wil uitstralen naar je leden en je kiezers, dan schop je dit soort gajes toch onmiddellijk je tent uit?

Met een mond vol meel antwoordde Mona dat er eerst een intern onderzoek moest komen en dat er natuurlijk ook nog partijstatuten waren. Het CDA houdt zich graag aan de regels. Maar de crimineel had zelf bekend? Weer kreeg ik een pakhuis pannenkoekenmeel van deze Volendamse bierkaai over me heen en was blij dat ik mijn liedje mocht zingen. De volgende dag trof ik in mijn mailbox de partijstatuten en daar staat overduidelijk in dat je dit soort tuig onmiddellijk kan verwijderen. Daar hoef je geen seconde over te vergaderen. Maar inmiddels is Sywert dus met zachte hand geëlimineerd. Hij werd nog bedankt voor zijn bewezen diensten. Hij heeft iedereen zo goed leren liegen.

Mona had het op tv ook nog even over Pieter Omtzigt, die het zinkende schip heeft verlaten. Zo jammer. Zo verschrikkelijk jammer. Zo ontzettend verschrikkelijk jammer. Dat vindt niet alleen Mona, maar de gehele partijtop. Mona had trouwens nog wel de confetti in d’r haar van het spontane feestje dat op het partijbureau ontstaan was toen zeurpieter de deur definitief achter zich had dichtgetrokken. Een jolig lid had diep in de nacht een dronken speech gehouden namens de actiegroep Sodepieterop. Na afloop is aan iedereen gevraagd de beelden van deze toespraak te wissen.

Wel weer leuk dat er binnenkort een extra CDA-congres komt. Helaas zonder Sywert, maar met mij. Ik heb me inmiddels als lid gemeld en ga zeker even kijken. Druk zal het er niet zijn. Wie wil daar nog gezien worden? Wat voor vragen ik ga stellen? Ik wil weten welke paragrafen in het verkiezingsprogramma door Sywert zijn geschreven. En of de goeierd ook geld in de verkiezingskas heeft gestort? Hij had die negen miljoen namelijk toen al op zijn rekening. En ik wil weten welke CDA’ers hem geholpen hebben bij het doordrukken van de smerige mondkapjesdeal van niet alleen Sywert, maar ook van zijn misdadige kompanen Bernd Damme en Camille van Gestel. Namen die niet onbenoemd mogen blijven. Het lijken me gezellige congresvragen.

Of zal ik kort en krachtig vertellen over Ghislaine Maxwell, de rechterhand van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, die deze week klaagde dat haar cel zo naar stront stonk? Onhoudbaar zelfs. Een verschrikkelijke putlucht maakte haar kotsmisselijk. Hoe die lucht daar kwam? Mevrouw had zelf de plee niet doorgetrokken.

Met deze laatste levenswijsheid mogen ze doen wat ze willen.