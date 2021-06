Zeker tachtig scholieren ontvoerd in Nigeria

Gewapende overvallers hebben zeker tachtig scholieren en vijf docenten ontvoerd van een school in Nigeria. Het zou vooral om meisjes gaan. Bij de aanval op de school is een agent gedood en een scholier gewond geraakt door een schot, meldt persbureau Reuters.

De bandieten kwamen volgens ooggetuigen zwaarbewapend en op motoren naar het schoolterrein en zijn vervolgens direct naar de klaslokalen gegaan om de leerlingen mee te nemen. De politie is begonnen met een grootschalige zoektocht naar de vermiste scholieren en hun leraren.

Het is de derde massaontvoering in drie weken tijd in het onrustige noorden van het land. Die worden vooral gepleegd door gewapende bendes die uit zijn op losgeld. Het is niet bekend of dat ook het motief is voor deze aanval. De beruchtste kidnap is die van ongeveer 250 schoolmeisjes door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram in 2014. Volgens Amnesty zijn zeker honderd meisjes nog altijd niet thuisgekomen.

Lees ook: In Nigeria gaan kinderen met gevaar voor eigen leven naar school