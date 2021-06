Zeker 27 mijnwerkers omgekomen bij busongeluk Peru

Bij een zwaar busongeluk in het zuidoosten van Peru zijn 27 mijnwerkers om het leven gekomen. Dat melden Peruaanse media. Nog eens veertien mensen raakten gewond.

De bus vervoerde circa vijftig personen richting de stad Arequipa. In een zeer bergachtig deel van de route reed het voertuig om nog onbekende reden in een ravijn, waarna het zeker 250 meter naar beneden viel. Het mijnbouwbedrijf waar de slachtoffers voor werkten heeft in een verklaring gezegd de dood van de 27 mijnwerkers te betreuren.

Volgens de autoriteiten, die bezig zijn lichamen te bergen, is het ongeluk waarschijnlijk het gevolg van een menselijke fout. In Peru komen vaker zware verkeersongelukken voor: zo kwamen in dezelfde regio in 2018 36 mensen om het leven toen een bus in een ravijn reed.