Wattenstaafcowboys

Op de dag van onze allereerste besmetting (het briefje van Bruins, eeuwen geleden), sprak ik met een man die vanuit zijn schuurtje in Ridderkerk een webshop runde met ‘anti-corona-mondkappen’ (twee voor 22,95). Het wemelde van zulke webshops, allemaal bestierd door Willem Elsschot-achtige personages. Kleine, zelfs wat aandoenlijke oplichters.

Nu, aan de andere kant van de achtbaancurve, zie je weer zo’n wildgroei. Coronareistesten.nl, Pcrtestpoint.nl, Covid19kliniek.nl, Spoedtest.nl, Snelgetest.nu, Planjecoronatest.nl… Iedereen met wat ondernemerszin kan een website en een lab bouwen, van vuurwerkhandelaren en poffertjesbakkers tot lieden met genoeg investeringskapitaal om Chantal Janzen te strikken voor de reclames.

Is dit ook zwendelarij? Zeker niet. Dit is nog vele malen onfrisser. Hier is het de overheid zélf die reizigers naar commerciële teststraten dwingt, en honderd euro laat lappen voor wat elders gratis is.

Europa wilde gratis PCR-testen voor alle reizigers. Welk landje lag dwars? Juist. Benepen koopmansgeest castreerde de vrije Wanderlust. Het hoort nu eenmaal bij „de vakantiebegroting”, aldus minister De Jonge vorige maand in een Kamerdebat. Testen hoefde niet per se op kosten van „de belastingbetaler”.

Waar die belastingbetaler wel voor mag opdraaien: ‘testen voor toegang’. Festivals, sportwedstrijden, bioscopen. Maar – en wie had dát nou verwacht? – daar bleek bitter weinig animo voor te zijn, ook niet bij de evenementenorganisaties zelf. Follow the Money schrijft dat maar 3 procent van de capaciteit wordt gebruikt. Dagelijks wordt er een half miljoen euro van dat belastinggeld in die lege testhallen gepompt. Waarom niet alsnog gratis reistesten?

Aanschouw onze zinloze wonden: voor het enige waarvoor wij als weldenkende burgers wél zo’n test willen ondergaan, de vakantie, zijn wij verplicht een dure aflaat te halen bij partijen die aanvoelen als gewetenloze graaiers, en voor de treurfeestjes waar geen hond naartoe wil, betalen we via de fiscus.

Zoiets kan alleen in een land van handelaars: gelijktijdig genaaid worden door de overheid en door de vrije markt, en daar ook nog schaapachtig bij staan te kirren op hoge hakjes. Alleen nog even testen.

Er is een motie aangenomen voor gratis reistesten, maar het kabinet blijft vooralsnog vaag over de uitvoering.

Natuurlijk, we zitten in een overgangsperiode. Wie weet worden ze alsnog gratis. Maar het blijft onuitstaanbaar dat we opgezadeld zitten met een ministersploeg die een handjevol wattenstaafcowboys stimuleerde en beschermde bij het vullen van hun zakken.

Het blijft onuitstaanbaar dat onze overheid ons wel miljarden aan KLM liet betalen maar voor de eigen reiziger alleen maar drempels opwerpt. Ach ja, de ‘vakantiebegroting’.

Je snakt naar een Elsschot-achtig personage dat ergens in een schuurtje in Ridderkerk levensechte testcertificaten aan het drukken is. Ik leg er met liefde 22,95 voor neer.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.