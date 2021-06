Waar de NOS babbelt, vindt de ZDF Oranje Supergeil

Misschien was het gewoon pech. Elke keer als ik langs een EK-uitzending op de Nederlandse tv zapte, gebeurde er iets treurigs. Zo zag ik begin deze week analist Pierre van Hooijdonk een foto van Wout Weghorst van een bord pulken en vervangen door een foto van Donyell Malen omdat hij vond dat over drie wedstrijden de opstelling anders moest. Soms denk je dat het kunnen onderscheiden van Malen en Weghorst de enige ingangseis is voor een voetbalanalyticus. (Weghorst is die lange.)

Of er werd een top drie vertoond van oude oranjeliedjes die nu weer populair waren, waaronder ‘Frans en Duits’ van Frans Duijts en Donnie. Precies de artiesten die een avond eerder in de studio hadden opgetreden toen Frankrijk-Duitsland werd gespeeld (heeft u ’m?).

Op de avond van Nederland-Oostenrijk zou alles anders zijn, hoopte ik. De Belgen gaven het goede voorbeeld door hun wedstrijd tegen Denemarken voor te beschouwen op een reuzenscherm vol vakken en lijnen, met pijlen waar de vrije ruimtes zouden liggen. (De Rode Duivels begonnen vervolgens alsof de Denen behangen waren met crucifixen en strengen knoflook, maar daar kunnen we de VRT de schuld niet van geven.)

Bij de ZDF stond voormalig NEC-trainer Peter Hyballa likkebaardend uit te leggen hoe onnavolgbaar de Nederlandse aanvallers door elkaar zigzagden. „Kijk waar Blind daar loopt, dat doet geen enkele centrale verdediger. Totalfussbal! Supergeil!” Bij beelden van Denzel Dumfries riep Hyballa: „Roadrunner. Miep miep!” Maar de „Restverteitigung” was, glimlachte Hyballa, „Niederländisch”. Daarna liet de BBC liet nog eens zien hoe fraai Frenkie de Jong ruimte schiep op het veld.

Voetstamper

En bij de NOS? Daar vonden Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart Malen sneller dan Weghorst.

Tegen het einde van de voorbeschouwing herinnerde iemand zich dat er een tegenstander zou zijn. Er volgde een filmpje met kekke beelden, waaruit viel op te maken dat sterspeler David Alaba miljoenen gaat verdienen bij Real Madrid: „Oostenrijk, Oosten-rijker.” Van der Vaart noemde hem vervolgens „een alleskunner”. Geestig was dan wel weer dat Alaba na tien minuten pardoes op de voet van Denzel Dumfries ging staan en Nederland zo een penalty en de wedstrijd cadeau gaf. Alleskunner blijkt voetstamper.

Na afloop zei Van der Vaart dat, nu de tweede ronde bereikt was, Malen in de laatste poulewedstrijd Weghorst moest vervangen.

Ik besloot bij De Oranjezomer op SBS6 te spieken. Daar analyseerde men zichzelf – nu ja, de boycot van het programma door de spelers van het Nederlands elftal na de racistische grap van Johan Derksen over rapper Akwasi vorig jaar. Wim Kieft vond de boycot „schandalig”. Johan Derksen zei dat Wesley Sneijder het onzin vond en Wilfred Genee vroeg zich af waar het nu eigenlijk om ging.

Lees ook: Een paar technisch mindere spelers? Alsof je elf Messi’s nodig hebt bij Oranje

Terug bij de NOS had Marco van Basten (een typische momentenanalist) het ineens op de heupen. Hij had een kolossaal aantal lange ballen van Maarten Stekelenburg gezien en bekritiseerde het organisatievermogen van vrije verdediger Matthijs de Ligt. Over dat laatste kreeg hij het aan de stok met Kenneth Perez, die vond dat de backs dan maar naar binnen moesten trekken. In een kort interview verdedigde De Ligt de lange ballen van zijn keeper. „Het werkte.”

Op een totaal van zes uur uitzending was het niet veel, maar dit waren in elk geval drie minuten waarin het met kennis van zaken over voetbal ging. Zoals zelfs in een doodsaaie wedstrijd Frenkie de Jong met een beeldschone versnelling tussen vier Oostenrijkers door kan schieten.