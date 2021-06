Vincent Wevers mag tóch als turncoach naar Olympische Spelen in Tokio

Vincent Wevers mag toch als turncoach naar de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. Hij won vrijdag een kort geding die hij had aangespannen tegen gymnastiekunie KNG, waarin hij eiste dat hij wordt voorgedragen als coach op de Spelen. De bond besloot in april om Wevers niet mee te nemen naar de Olympische Spelen om „rust en duidelijkheid” te creëren bij de turnsters. Aanleiding voor dit besluit waren de beschuldigingen van jarenlang grensoverschrijdend gedrag door Wevers als turncoach, waar onder meer NRC vorig jaar over schreef.

Volgens de kantonrechter heeft Wevers er recht op om als coach mee te gaan naar de Spelen. In de arbeidsovereenkomst met de KNGU staat namelijk dat hij als coach lid is van het begeleidingsteam op grote evenementen, waar de Olympische Spelen ook toe behoren. Bovendien heeft de bond niet voldoende duidelijk gemaakt waarom Wevers zijn werk tijdens de Europese Kampioenschappen in april wél mocht verrichten, maar hij dit een paar maanden later bij de Spelen niet mag doen. De KNGU moet alles doen „wat in haar macht ligt” om te zorgen dat sportkoepel NOC-NSF een accreditatie aan Wevers verstrekt, aldus de kantonrechter. Als de bond de uitspraak van de kantonrechter naast zich neerlegt, volgt een dwangsom van 200.000 euro.

Wevers is Coach van het Jaar in 2016 en vader van olympisch balkkampioene Sanne Wevers. Hij werd in de zomer van 2020 door oud-pupil Joy Goedkoop beschuldigd van fysieke mishandeling. Daarna zochten meerdere lotgenoten de publiciteit. Ook zij zeiden door Wevers fysiek en geestelijk te zijn mishandeld. De turncoach stelde dat hij weliswaar een spartaans regime voerde, maar niemand fysiek heeft mishandeld.

