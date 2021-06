Tot over de snavel

Het was heet. Of de mussen ook van het dak vielen, weet ik niet, maar op station Wormerveer viel in ieder geval wel een vogel uit de lucht. Plof, of misschien is ‘flats’ een beter woord. Tussen de wachtenden.

Het zorgde voor weinig beroering. Als ze er een bom tussen gooien reageren ze in dit gebied ook secundair. Misschien dat er iemand een kwartier na de explosie ‘wat een knal’ zegt.

Nu was er een man, kalend met een koffertje, die opmerkte dat het misschien vanwege de hitte was. Vogels konden natuurlijk ook gewoon een hartaanval krijgen.

Daarna de onvermijdelijke relativering: „We hebben er gelukkig genoeg.”

Inderdaad, dacht ik, vogels genoeg in het gebied. Er zaten hier zo veel vogels, dat het eigenlijk een wonder was dat er niet veel meer uit de lucht vielen.

Gesprek tussen een moeder en dochter.

„Jeetje mama”, zei de dochter, „als die op je hoofd was gevallen, had je weer naar huis gemoeten om je haren te wassen.”

De vrouw keek naar de vogel.

„En ik denk dat ik dan ook een andere jurk had moeten aantrekken. Gadverdamme.”

Inderdaad, toen ik het stoffelijk overschot van dichterbij bekeek, zag ik dat bij de landing ook ingewanden vrij waren gekomen. Ik had weleens een film gezien waarin ze een dikke man aan een balkon hadden opgehangen en ze met een mes zijn buik opensneden, waarna zijn darmen eruit gulpten. Ik weet niet meer welke film, ik denk een Italiaanse, maar het doet er ook niet toe, ik schrijf zodat u een beeld heeft. Ik dacht ongewild alvast vooruit naar het avondeten, misschien moest ik maar spaghetti bolognese maken.

Wat was dit eigenlijk voor vogel?

„Geen spreeuw, eerder een kramsvogel”, zei een man tegen zijn collega.

Hij keek om zich heen.

De streek bezweek bij mooi weer zowat onder de vogelaars, maar nu ze van nut konden zijn, was er geen te bekennen, zul je altijd zien.

Daar was de sprinter richting Amsterdam.

Een vrouw bleef bij het stoffelijk overschot om de uitstappers te waarschuwen.

„Pas op, er ligt hier een vogel!”

Dan de conducteur.

Hij hees eerst zijn broek op en schopte het kadaver daarna langzaam richting het spoor met de ronde punt van zijn zwarte werkschoenen.

„Zo”, zei hij toen hij het beest onder zijn sprinter had gepunterd, „dode vogels, daar houden we bij NS niet van.”

Daarna tegen mij, want ik maakte aanstalten om in zijn trein te stappen: „Mondkap graag tot over de snavel.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.