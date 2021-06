Tientallen vrouwen klagen Pornhub aan voor ‘seksuele uitbuiting’

In de Amerikaanse staat Californië is donderdag door 34 vrouwen een aanklacht ingediend tegen de website Pornhub. De vrouwen beschuldigen Pornhub en moederbedrijf Mindgeek van „seksuele uitbuiting”, omdat de bedrijven volgens hen bewust video’s hosten waarin de vrouwen slachtoffer zijn van verkrachting en ander seksueel misbruik. Veertien van de vrouwen zijn minderjarig in de video’s, en daardoor volgens de aanklacht „slachtoffers van kindersekshandel”. Dat meldt persbureau AFP, dat de aanklacht heeft ingezien.

In de aanklacht worden Mindgeek en alle bedrijven die daar onderdeel van uitmaken omschreven als „een klassieke criminele onderneming” met bedrijfsmodellen die zijn gebaseerd op uitbuiting voor financieel gewin en het tonen van seksuele inhoud zonder instemming. „Dit is een zaak die betrekking heeft op verkrachting, niet op pornografie”, zo wordt in de aanklacht benadrukt. De vrouwen eisen financiële compensatie voor de geleden schade. Mindgeek noemt de aanklacht in een verklaring „volkomen absurd, compleet roekeloos en categorisch onjuist”.

De aanklagers komen niet alleen uit de VS, maar ook uit andere landen en willen op één vrouw na allemaal anoniem blijven. Serena Fleites hoorde in 2014 dat een „seksueel expliciete” video die haar vriend haar dwong te maken toen ze nog maar 13 was, op Pornhub was gezet. Ondanks dat in de titel ondubbelzinnig werd verwezen naar een „13-jarige brunette”, bleef de video online te zien totdat de tiener, die zich voordeed als haar moeder, Pornhub vroeg om de video te verwijderen.

Het is niet de eerste keer dat Pornhub in opspraak raakt: vorig jaar publiceerde de New York Times een artikel waarin de website werd beschuldigd van het hosten van kinderpornografie en verkrachtingsvideo’s. De pornogigant kondigde daarop nieuwe maatregelen aan voor het uploaden van content naar de website en zei „vooraan willen staan ​​in de strijd en uitroeiing van illegale inhoud”. Mindgeek heeft behalve Pornhub ook de pornosites RedTube, Tube8 en YouPorn in handen. Volgens de aanklacht genereren die sites bij elkaar zo’n 3,5 miljard bezoeken per maand.