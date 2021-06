Thuiszitten is nu een recht

Twee mensen staan vóór mij bij het loket van station Freeport, eentje achter me. Als ik mijn kaartje voor de trein van 8.17 uur naar Penn Station, New York, heb gekocht, vraag ik aan de lokettist of het altijd zo rustig is op maandagochtend. Nu wel, zegt ze. „Een jaar geleden was het nog drie keer zo druk.”

De Long Island Rail Road was tot voor Covid de drukste forensentrein van Amerika. Zo’n beetje om het kwartier vertrekken in de ochtendspits treinen van Freeport naar New York. De bouwvakkers tussen vijf en zes uur in de ochtend, de kantoormensen tussen zeven en half negen. Ik heb de bouwvakkers dus ruim gemist, maar ook in die categorie is het op de trein „nog lang niet wat het was”, zegt de lokettist. Vroeger reden er alles bij elkaar zo’n 300.000 mensen per doordeweekse dag.

De trein uit slaapstad Freeport leek mij een mooie graadmeter voor de heropening van de stad, die vorige week woensdag jubelend werd aangekondigd op de voorpagina van The New York Times: ‘Gedenkwaardig: New York en Californië open’.

Er zitten veertien mensen in de coupé. Ik kom op de driezitsbank naast Kelly Curtin terecht, directeur van de marketingafdeling van het New Yorkse stadsbestuur. „Net 30 miljoen dollar uitgegeven aan een toeristische heropeningscampagne”, zegt ze. Om haar heen tassen vol papier. Een blauw gespikkelde sjaal voor haar mond en neus en daar overheen bruin golvend haar.

„Ik nam altijd de trein van 5.27 uur, ,zegt ze. „Die zat tjokvol.” Dan ging ze eerst naar de sportschool voor een spin class om de hoek bij kantoor op 7th Avenue, douchen, ontbijt. „Vóór half negen zat ik achter mijn bureau.”

Maar haar sportschool heeft de epidemie niet overleefd, de meeste leden werkten net als Curtin het hele jaar thuis. Een huis in een lieflijk dorp bij Freeport, haar zoon en dochter in het laatste jaar van high school. „In plaats van een late trein terug, ineens elke avond family dinner.”

Kelly Curtin gaat nu weer af en toe naar kantoor, tien of elf treinen later en alleen als ze ergens moet verschijnen, zoals deze middag bij de viering van vijftig jaar Hard Rock Café. Ze laat foto’s zien op haar telefoon van glanzende hotellobby’s, een blauw verlicht vrijheidsbeeld – „tekenen van een roaring 2021”.

Als de trein het stedelijk gebied binnen rijdt, zien we de kaalslag: bijna alle wolkenkrabbers bieden kantoorruimte aan. Curtins eigen kantoor bereidt zich voor op een „robuuste omslag” in september, zegt ze. Schermen tussen de bureaus, omgebouwde liften die alleen nog met een contactloze toegangspas bediend kunnen worden.

De directeur van een levensmiddelenbedrijf vertelde me dat hij de grootst mogelijke moeite heeft om zijn personeel terug in het (dure) kantoor te krijgen. Wat een straf leek in het begin van de uitbraak, thuiszitten, is voor veel mensen een recht geworden.

De trein stopt bij Penn Station. Kelly Curtin loopt door een lege gang naar de metro op weg naar 7th Avenue. In mijn hoofd doemen filmscènes op, met de telelens: massa’s mensen op weg naar werk, huis of boodschappen. Nu zijn we in een low-budgetfilm beland: weinig figuranten. Op straat geen gleufhoeden of aktentassen, wel opvallend vaak een zweem van marihuana, rond een groepje giechelende twintigers. Want dat is óók gedenkwaardig: hasj roken is sinds 1 april legaal in New York.