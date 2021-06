Toen het kabinet de grootste versoepelingen tot nu toe nog moest aankondigen, liep koning Willem-Alexander al flink op de zaken vooruit.

Tijdens een bezoek, donderdag, aan een oranje gekleurde Haagse buurt schudde hij een hand en hield hij geen anderhalve meter afstand tot de samengedromde voetbalfans. Het werd gefilmd, zorgde voor ophef en vatte goed de sfeer in het land samen: het geduld met de coronaregels is razendsnel aan het verdampen.

Gelukkig had premier Rutte vrijdagavond goed nieuws: de versoepelingen gaan door, en gaan zelfs verder dan wat in het officiële ‘openingsplan’ staat. De mondkapjesplicht vervalt grotendeels en voor afspraken thuis of buiten vervallen de beperkingen. Zingen, blaasinstrumenten bespelen en schreeuwen kan ook weer. „Een bijzonder moment”, zei Rutte.

Helaas voor de koning: de versoepelingen gaan grotendeels in op 26 juni, volgende week zaterdag, en de anderhalve meter blijft „de centrale maatregel”. Daar waar het houden van afstand moeilijk is (ov, onderwijs) moeten de mondkapjes nog steeds op. Rutte zat in zijn maag met het voortijdig loslaten van coronaregels door de koning. „Het is op zich niet goed, maar laten we het niet te zwaar maken”, zei de premier eerder op de dag. „Hij baalt er zelf ook van.”

Niet te vroeg?

Over een week is er qua groepsvorming wel véél meer mogelijk. Maar komen de versoepelingen niet te vroeg? Nederland is één van de eerste EU-landen waar afscheid wordt genomen van de mondkapjes, maar vergeleken met die andere landen is de besmettingsgraad hier nog best hoog. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) sprak de verwachting uit dat het besmettingsniveau in Nederland „ergens in de komende week”, net op tijd voor de versoepelingen op 26 juni, zal zakken naar ‘geel’. Maar hij zei ook dat vakantiegangers meer zullen moeten gaan testen „als we niet op groen staan”. Mede daarom is besloten om het testen in juli en augustus gratis te maken voor wie naar het buitenland gaat.

Het kabinet durft het aan en zeker op korte termijn gaan vrijwel alle indicatoren de goede kant op. Maar Rutte en De Jonge waarschuwden wel voor nieuwe risico’s. De nieuwe Deltavariant die in het VK al flink huishoudt „krijgt ook in ons land meer voet aan de grond”, zei Rutte. Bovendien komt straks iedereen terug van vakantie en is het de vraag „of we het virus als souvenir mee terugnemen van de camping”, aldus De Jonge. De minister riep mensen op om zich na terugkeer uit het buitenland te laten testen.

Meerdere scenario’s voor onderwijs

Of voor nieuwe studenten straks de gebruikelijke introductieweken kunnen worden gehouden, blijft onduidelijk. Het besluit daarover komt op 13 augustus, de eerstvolgende corona-persconferentie. Tot die tijd wordt opleidingen gevraagd om met alle scenario’s rekening te houden. De Rutte en De Jonge haalden ter verduidelijking een liedje aan: „We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.” Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageerde boos in een eerste reactie. „Heel Nederland mag weer naar kantoor, op vakantie en naar festivals, maar de student wordt wederom aan het lijntje gehouden.”

Versoepelingen Meeste maatregelen vervallen 26 juni Anderhalve meter blijft de norm, mondkapjes blijven alleen verplicht op plekken waar die afstand niet bewaard kan worden, zoals in het openbaar vervoer. Dit zijn de aangekondigde versoepelingen: In het openbaar vervoer, op luchthavens en in het voortgezet onderwijs blijven mondkapjes verplicht, maar op andere plekken vervalt de mondkapjesplicht, mits er anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Ook het thuiswerkadvies vervalt en werknemers mogen weer naar kantoor komen. Doordat hier wel anderhalve meter afstand gehouden moet worden, zal nog niet iedereen volledig terug naar kantoor kunnen. Winkels, horeca en culturele instellingen mogen weer volledig open. Op alle plekken blijft de anderhalvemeterregel gelden, tenzij men gebruik maakt van negatieve testen als toegangsbewijs. Dit geldt bijvoorbeeld voor discotheken en nachtclubs. Sportwedstrijden zijn ook weer toegestaan, met publiek. Er geldt geen beperking meer voor het aantal mensen dat iedereen thuis mag ontvangen. Ook buiten geldt er geen maximum meer voor het aantal mensen dat mag samenkomen. Supermarkten en winkels mogen weer na 22.00 uur alcohol verkopen. Ook mag er in openbare ruimtes weer geschreeuwd en gezongen worden. Op de dag dat de versoepelingen ingaan, beginnen de achtste finales van het EK voetbal. Als het aan het kabinet ligt kunnen supporters deze wedstrijden in cafés en op terrassen kijken. Eerder was er nog sprake van dat grote schermen niet toegestaan werden om grote mensenmassa’s te voorkomen. Voor evenementen of plekken waar een negatieve test als toegangsbewijs gebruikt wordt, geldt geen anderhalvemeterregel. Vanaf 23 juni komen er naast de negatieve test twee andere mogelijkheden die als toegangsbewijs gebruikt kunnen worden: een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. In de CoronaCheck-app zullen deze bewijzen zichtbaar worden. Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en in het buitenland een testbewijs nodig hebben.