Roompot slaat slag met koop Landal Greenparks

Werk aan de winkel voor Koos Konijn, de mascotte van Roompot. Nu de vakantieparkenuitbater concurrent Landal GreenParks overneemt, zal Koos een nieuw dansje moeten instuderen voor zijn minidisco: de Bollo Berendans – vernoemd naar de mascotte van Landal GreenParks.

In het persbericht dat Roompot donderdag over de overname publiceerde, wandelen de konijn en beer gebroederlijk door de duinen. En wijzen ze naar de overkant van de zee, waar het Verenigd Koninkrijk moet liggen. Het is een van de afzetmarkten waarop Roompot zich nu gaat begeven.

Het bedrijf neemt Landal GreenParks over van Awaze, een vakantieverhuurder van de Amerikaanse investeerder Platinum Equity. De overnameprijs is niet bekendgemaakt. Mededingingsautoriteiten moeten nog toestemming geven voor de deal.

Topman van de nieuwe combinatie wordt Jurgen van Cutsem. Hij is nu ook al directeur van Roompot. In een reactie stelt hij „een aanzienlijk internationaal groeipotentieel” te zien in het gezamenlijk ontwikkelen, verhuren en verkopen van vakantiewoningen. Landal GreenParks blijft voorlopig als merk bestaan.

Vrijdag precies een jaar geleden was Roompot zelf nog onderwerp van overnamenieuws. Een van ‘s werelds grootste private-equitypartijen, KKR, kreeg toen de Zeeuwse uitbater van vakantiehuisjes in handen. De Amerikanen zouden destijds ongeveer 1 miljard euro hebben betaald, hoewel een officiële overnameprijs nooit bekend werd gemaakt.

Roompot, genoemd naar een geul in de Oosterschelde, begon in 1965 als camping in het Zeeuwse Kamperland en breidde in de decennia daarna via verschillende overnames uit in Nederland, België en Duitsland. Inmiddels heeft het bedrijf ruim tweehonderd vakantieparken in Midden- en Zuid-Europa.

Roompot is naar eigen zeggen de tweede grootste aanbieder van vakantieparken in Europa. De grootste is Pierre & Vacances Center Parcs Group. In 2018, het meest recente jaar waarover cijfers bekend zijn, draaide Roompot een omzet van 400 miljoen euro. Er werken ruim 2.100 mensen bij het bedrijf.

Honderd parken erbij

Met de aankoop van Landal GreenParks voegt KKR in één klap honderd vakantieparken toe aan de portfolio. Die waren met 3.000 medewerkers in 2020 nog goed voor 405 miljoen euro aan omzet.

In Nederland waren er met Center Parcs, Roompot en Landal GreenParks nog drie grote aanbieders van vakantiebungalows over. Roompot was marktleider. Wie lokaal wilde groeien, moest wel een concurrent overnemen. Landal GreenParks was daarmee een logische stap.

De parken van Landal liggen op voor investeerder KKR strategisch interessante locaties. Naast het eerder genoemde Verenigd Koninkrijk gaat het onder meer om vakantiehuizen in Denemarken, Tsjechië en Oostenrijk. Met de overname wil het nieuwe bedrijf een „Pan-Europese organisatie” op de vakantiemarkt neerzetten.

„Dit is een belangrijke stap in de ambitie van Roompot om de grootste te worden in Europa”, zegt Gerard Gielen, docent omzetoptimalisatie binnen de reisbranche aan de Breda University of Applied Sciences (BUAS). Op de Europese markt voor vakantieparken is al enige jaren een consolidatieslag aan de gang „Met deze overname voegt Roompot simpelweg volume toe aan het portfolio.”

Groeien biedt volgens Gielen allerlei voordelen. „Je krijgt met meer parken een prominentere plek binnen zoekmachines bijvoorbeeld. Ook qua personeel kun je misschien een voordeel behalen door op het hoofdkantoor wat taken samen te voegen.”

De laatste jaren is er op Europees niveau ook Belvilla als een belangrijke concurrent voor vakantiehuizen bijgekomen. Als verkooporganisatie biedt Belvilla onder meer Roompot-huizen aan op de site. Gielen: „Roompot wil ook dit soort partijen kunnen beconcurreren door direct via hun eigen kanalen huizen aan te bieden. Zij hebben als voordeel dat ze eigen parken hebben, Belvilla heeft dat niet.”

Bungalows in trek door corona

De markt voor bungalowparken in Europa bloeit de laatste jaren op, niet in de laatste plaats door de coronacrisis. Vakantieparken waren de afgelopen vijftien maanden lange tijd een van de weinige bestemmingen waar toeristen heen konden gaan.

„We zien dat mensen steeds vaker korte vakanties ondernemen, dichtbij huis blijven is populair”, zei Goof Lukken, lector toerisme en vrije tijd aan de BUAS vorig jaar al in NRC. Investeren in vakantieparken loont dus voor private equitypartijen.

In Nederland is de grote groei er op een volwassen markt wel uit. In het buitenland valt wél nog genoeg over te nemen, aldus Lukken. „Er vinden nu veel fusies plaats vanuit de gedachte dat je je inkoopkosten bijvoorbeeld kan verdelen over meerdere locaties. Vroeger was een bungalowpark iets wat een lokale ondernemer deed, nu zijn ze het terrein van internationale concerns.”