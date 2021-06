Pro-democratische krant Hongkong publiceert extra grote oplage na politie-inval

De Hongkongse pro-democratische krant Apple Daily is vrijdag in een extra grote oplage verschenen, na de politie-inval op de redactie een dag eerder. Er zijn 500.000 exemplaren gedrukt, tegenover ruim 80.000 normaal melden persbureaus Reuters en AP. Bij de inval zijn vijf mensen gearresteerd, onder wie hoofdredacteur Ryan Law en de directeur van het moederbedrijf. Ze worden ervan verdacht de nationale veiligheid in gevaar te hebben gebracht.

Op de voorpagina van de Apple Daily prijken vrijdag foto’s van de gearresteerde medewerkers in handboeien. De krant schrijft verslag te blijven doen, hoe moeilijk dat ook zal zijn. Vorig jaar was er ook al een inval op de redactie, toen is mediamagnaat Jimmy Lai gearresteerd. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van twintig maanden uit.

De politie, die met vijfhonderd agenten de redactie binnenviel, stelt dat de krant met de inhoud van haar artikelen buitenlandse leiders oproept tot sancties tegen China en Hongkong. Naast de arrestaties zijn tientallen harde schijven in beslag genomen en is bijna twee miljoen euro aan geld bevroren. De Hongkongse veiligheidssecretaris John Lee heeft andere journalisten gewaarschuwd afstand te nemen van de gearresteerden. Wie samen werkt met hen, zou daar een „flinke prijs” voor betalen, zei hij.

De arrestaties zijn het gevolg van een omstreden veiligheidswet die vorig jaar is doorgevoerd. Daarmee heeft Bejing de greep op Hongkong verstevigd en kan het harder ingrijpen tegen demonstranten, onwelvallige geluiden of kritiek.

