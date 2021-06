PostNL in België opnieuw beschuldigd van sociale fraude

Justitie in België verdenkt PostNL opnieuw van het samenwerken met onderaannemers die zich schuldig maken aan sociale fraude. Dat bevestigt de openbaar aanklager Gianni Reale vrijdag aan de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Bij een recente controle in een PostNL-sorteercentrum in België bleek dat grofweg de helft van de onderaannemers die door het bedrijf waren ingehuurd om pakketten te bezorgen zich niet aan de wet hield. Zo zou er sprake zijn van zwartwerken en overtredingen van de coronamaatregelen.

„Als bij volgende controles bij GLS en PostNL nog inbreuken worden vastgesteld rond zwartwerk en de coronaregels dan overweegt mijn ambt de depots te laten verzegelen, wat bijna overeenkomt met een sluiting”, zei Reale tegen De Tijd. Op basis van de nieuwe nieuwe overtredingen zijn veertien dagvaardingen uitgevaardigd tegen PostNL.

Begin mei raakte PostNL in België ook al in opspraak omdat pakketbezorgers volgens justitie onder slechte omstandigheden moeten werken en onderbetaald krijgen. Desondanks blijft het bedrijf op dezelfde manier opereren, aldus Reale. Het OM heeft veertien extra aanklachten tegen het pakketbedrijf ingediend. PostNL heeft in België zeven sorteercentra. Een daarvan is een locatie in Mechelen, waar dagelijks zo’n twintigduizend pakketjes worden verstuurd.

Ook pakketbezorger GLS wordt in België vervolgd wegens verdenkingen van structurele sociale fraude bij pakketbezorgers. In een sorteercentrum van het bedrijf in de plaats Puurs zijn deze week 76 pakketbezorgers en 26 onderaannemers gecontroleerd. Bijna de helft van de onderaannemers (twaalf) zijn daarbij betrapt op overtredingen, zoals zwartwerken en overtredingen van de werkloosheidsregels. Noch GLS, noch PostNL hebben vrijdag tegen De Tijd inhoudelijk op de nieuwe aanklachten gereageerd.