Opnieuw onderzoek naar ex-gedeputeerde Ger Koopmans, nu over geldstromen naar ex-partner

Limburg onderzoekt of ex-gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) zijn voormalige partner, architect Erol Öztan, bij het toekennen van miljoenen euro’s aan opdrachten, subsidies en leningen bevoordeeld heeft. Commissaris van de koning Johan Remkes heeft vrijdag Provinciale Staten hierover geïnformeerd. Dat deed hij nadat NRC vragen gesteld had aan de provincie over de geldstromen naar de toenmalige partner van Koopmans.

Als gedeputeerde bereidde Koopmans de besluitvorming over de subsidies en leningen voor, en nam hij aan de stemmingen erover deel. Dat is in strijd met de gedragscode die voorschrijft dat een bestuurder niet deelneemt aan de stemming over „een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat”.

Remkes schrijft dat „de betrokken transacties geanalyseerd zijn”. De uitkomsten zijn voor hem aanleiding om de zaak door te sturen naar de commissie die de bestuurscultuur in Limburg onderzoekt.

Koopmans trad eind maart af na een publicatie in NRC over de landschapsstichting IKL en haar directeur Herman Vrehen (oud-CDA-gedeputeerde). Naar aanleiding van die affaire vertrokken daarna ook alle overige gedeputeerden en commissaris van de koning Theo Bovens.

Geldstroom

Uit onderzoek van NRC blijkt dat de provincie, via Koopmans, de afgelopen jaren 3,5 ton betaalde aan twee bedrijven en een stichting waarbij zijn toenmalige partner betrokken is. Van stadsontwikkelaar IBA Parkstad BV, waarin de provincie de helft van de aandelen heeft, volgde nog eens 3,5 ton aan vijf bedrijven en een stichting van Öztan. De geldstroom begon nadat Koopmans IBA Parkstad in zijn portefeuille kreeg.

Daarnaast was Koopmans als gedeputeerde betrokken bij een Europese subsidie van 4,5 miljoen euro om bouw- en sloopafval te hergebruiken. Dit project, Digital DeConstruction, is een initiatief van een onderneming waarbij Öztan betrokken is.

Öztan kreeg eerder geen medewerking voor een dergelijk hergebruikproject van een andere gedeputeerde, Daan Prevoo, destijds lid van de SP. „Het bedrijf wilde miljoenen subsidie, terwijl de onderbouwing ontbrak en het resultaat twijfelachtig was”, aldus Prevoo.

Sloopmateriaal

Na het vertrek van Prevoo hielp de provincie alsnog, door het voortouw te nemen bij de aanvraag van de miljoenensubsidie in 2019 bij de Europese Commissie. Een klein deel daarvan is via de provincie inmiddels uitbetaald aan een bedrijf waarbij Öztan betrokken is. Ook regelde Koopmans vorig jaar een lening van 150.000 euro voor dat bedrijf, in afwachting van het Europese geld voor dit project.

Daarnaast kreeg de stichting CityLiv, die kunstenaars laat „experimenteren met sloopmateriaal”, via Koopmans tussen 2014 en 2019 nog een subsidie van 129.396 euro. Enig bestuurder van de stichting is Erol Öztan. Ook hierbij onthield Koopmans zich niet bij de stemming in het college van Gedeputeerde Staten, bevestigt de provincie. Een deel van het subsidiegeld dat de stichting kreeg, vloeide vervolgens naar een van de ondernemingen van Öztan.

Machtigste gedeputeerde

Ger Koopmans (58) gold de laatste jaren als machtigste gedeputeerde van het Limburgse college. Hij raakte, voordat hij aftrad, al in opspraak vanwege mogelijke belangenverstrengeling door de combinatie van zijn rol als gedeputeerde en commissaris bij een baggerbedrijf. Die kwestie gaan Provinciale Staten nog uitzoeken met een parlementaire enquête die later dit jaar begint.

Lees meer over Koopmans: Het verzwegen bedrijf van de Limburgse Napoleon

Erol Öztan (54) had ooit een restaurant in Heerlen, maar zijn hart ging meer uit naar de inrichting dan naar horeca. Na zijn dertigste besloot hij een architectuuropleiding te gaan volgen. Hij werd een bekende Limburger door het programma Mijn hemel bij de regionale omroep L1. Daar bracht hij met slim schuiven met meubelstukken balans in rommelige interieurs. Ook op de nationale tv was Öztan recent een aantal keren te zien. Hij deed mee aan First Dates (BNNVARA) en De Alleskunner (SBS6).

Ger Koopmans was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. Erol Öztan ontkent desgevraagd dat Koopmans hem geholpen heeft bij het krijgen van subsidies, opdrachten en leningen.